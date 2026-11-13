Energie alternative: "Campania migliore d'Italia", ma c'è ancora tanto da fare Presentato il Sala Giunta a Palazzo Santa Lucia il dossier "Campania Rinnovabile" di Legambiente

La Campania accelera sulle energie rinnovabili registrando una crescita del 54% della potenza installata rispetto al 2020, ma per centrare gli obiettivi fissati per il 2030 sarà necessario imprimere un ulteriore cambio di passo. È quanto emerge dal nuovo rapporto "Campania Rinnovabile" di Legambiente, presentato questa mattina a Napoli presso Palazzo Santa Lucia alla presenza dei vertici della Regione e dell'associazione ambientalista.

Secondo i dati illustrati nel dossier — frutto anche del lavoro di Ottavia D’Agostino dell’Ufficio Scientifico regionale — al 30 settembre 2026 la Campania conta 4.935 MW di potenza rinnovabile installata, alimentata principalmente dall’eolico con 2.228 MW e dal fotovoltaico con 2.056 MW. Un patrimonio impiantistico che già nel 2025 ha permesso alle fonti pulite di coprire il 43,7% dell’intera produzione elettrica regionale. A livello territoriale il contributo maggiore arriva dalle aree interne, con Avellino e Benevento che concentrano insieme quasi la metà della potenza installata grazie allo sviluppo dell’eolico, mentre Salerno si conferma la prima provincia campana per potenza fotovoltaica. Sul fronte dei sistemi di accumulo, fondamentali per la stabilità della rete, il quadro resta dominato dal pompaggio idroelettrico di Presenzano, in provincia di Caserta, che rappresenta da solo quasi il 90% della capacità complessiva.

Nonostante i passi avanti, la strada verso i target europei richiede uno sforzo maggiore. La regione ha infatti raggiunto finora il 42,2% del proprio obiettivo al 2030, che prevede complessivamente 3.976 MW di potenza aggiuntiva, e dispone di circa 0,89 kW installati per abitante contro una media nazionale di 1,5 kW. Per rispettare la tabella di marcia occorrerà installare mediamente 575 MW all’anno tra il 2027 e il 2030, aumentando del 48% il ritmo registrato nell’ultimo triennio ed evitando così uno slittamento dei tempi di quasi due anni. Eppure il potenziale autorizzativo già esiste: tra il 2021 e settembre 2026 Palazzo Santa Lucia ha approvato 113 provvedimenti per oltre 2.368 MW, toccando il picco di 836 MW nel solo 2025. Come sottolineato nel rapporto, si tratta di una capacità che, se tradotta nella reale cantierizzazione degli impianti, consentirebbe già oggi di superare il traguardo del 2030.

Proprio sulla necessità di trasformare i progetti in sviluppo territoriale si sono concentrati la presidente di Legambiente Campania Mariateresa Imparato e il presidente nazionale Stefano Ciafani. «In Campania la strada è tracciata: ora la sfida è accelerare la transizione energetica per raggiungere gli obiettivi climatici ed energetici al 2030 e al 2040. La regione dispone delle risorse e delle competenze necessarie per contribuire in modo decisivo alla transizione del Paese e fare della filiera delle rinnovabili uno dei principali motori di sviluppo del Mezzogiorno» hanno dichiarato, chiedendo di integrare la Strategia regionale per le aree interne e di passare insieme ai Comuni dalle opere compensative a quelle rigenerative. «La sfida è trasformare ogni impianto e ogni investimento in un'opportunità di crescita territoriale. Il Sud non deve rincorrere, ma guidare questo cambiamento. È quanto chiediamo al presidente Fico e alla Giunta regionale: assumere la leadership della transizione energetica».

L’appello è stato raccolto dal presidente della Regione Campania Roberto Fico, secondo cui i dati di Legambiente «evidenziano i progressi compiuti dalla Campania nello sviluppo delle energie rinnovabili e, al tempo stesso, la necessità di accelerare». Ribadendo che la transizione energetica rappresenta una priorità strategica che richiede programmazione, semplificazione e coinvolgimento delle comunità locali, Fico ha aggiunto: «È fondamentale che la crescita del settore avvenga nel rispetto delle caratteristiche dei territori e attraverso un confronto costruttivo con le amministrazioni locali. Intendiamo proseguire con determinazione in questo percorso».

Sulla stessa lunghezza d’onda gli assessori regionali intervenuti alla presentazione, a partire dalla titolare all’Ambiente Claudia Pecoraro, che ha richiamato il tema dell'equità sociale e del contrasto alla povertà energetica. «Vogliamo valorizzare il ruolo delle comunità energetiche e promuovere una partecipazione sempre più ampia della cittadinanza, affinché la sostenibilità si traduca in un miglioramento concreto della qualità della vita e in una distribuzione più equa delle opportunità» ha affermato. A lei ha fatto eco l’assessore al Governo del Territorio Vincenzo Cuomo, ricordando che lo sviluppo delle rinnovabili deve accompagnarsi a una pianificazione attenta alla tutela del paesaggio: «Il ricorso ai meccanismi derogatori non può prescindere da un’attenta valutazione degli impatti, né determinare squilibri tra comunità che contribuiscono in misura significativa alla produzione energetica senza ricevere benefici proporzionati». A chiudere il quadro l’assessore alle Attività produttive Fulvio Bonavitacola, che ha rimarcato il valore economico della svolta green per il tessuto imprenditoriale campano: «Investire nell’energia pulita significa sostenere l’innovazione delle imprese, ridurre i costi energetici e favorire lo sviluppo di nuove filiere industriali e occupazionali».