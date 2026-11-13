"Mezzogiorno, Napoli per l’alternativa", Fratoianni: «Un'alleanza credibile» Fratoianni: «Bisogna saper dire che occorre investire nella sanità pubblica»

Si è tenuto ieri, giovedì 12 novembre, nella sala del Maschio Angioino a Napoli, l’incontro pubblico “Mezzogiorno, Napoli per l’alternativa”, promosso da Sinistra Italiana e Con il Lavoro. Un appuntamento centrale per delineare il futuro del Sud e avviare la costruzione di una proposta politica concreta, capace di rappresentare un’alternativa credibile alle politiche del Governo Meloni sul piano nazionale.

All’evento, moderato dalla giornalista de La Repubblica Ilaria Urbani, hanno preso parte numerosi esponenti politici, istituzionali e della società civile: Nicola Fratoianni, Segretario Nazionale di Sinistra Italiana e Deputato per l'Alleanza Verdi e Sinistra; Peppe De Cristofaro, Capogruppo AVS al Senato; Pietro Rinaldi, Responsabile Enti Locali di Sinistra Italiana; Stefano Ioffredo, Segretario Provinciale della Federazione di Napoli di Sinistra Italiana; Toti Lange, Consigliere Comunale; Annalisa Senese, avvocata penalista; Daniele Cutolo, Presidente di Merqurio e avvocato. Hanno inoltre partecipato ai lavori il consigliere comunale Sergio D'Angelo, il co-portavoce regionale di Europa Verde Davide Secone e l’assessore Carlo Puca.

Gianluca Daniele coordinatore del Dipartimento Mezzogiorno di Sinistra Italiana

Nel corso della riunione è stata ufficializzata un’importante novità organizzativa: l’attribuzione a Gianluca Daniele dell’incarico di coordinatore del Dipartimento Mezzogiorno di Sinistra Italiana, un passo strategico per radicare ulteriormente l’azione politica del partito sui temi dello sviluppo, del lavoro e della giustizia sociale nel Sud Italia.

«L’affetto di tanti amici e compagni ci fa capire che l’idea di questo percorso è importante per noi ma, soprattutto, per la nostra città. Il Mezzogiorno è ovviamente un tema principale per tutto il Paese, anche perché può essere la chiave per il campo progressista per provare a costruire una proposta alternativa vera», ha dichiarato Gianluca Daniele, già Consigliere Regionale e neo-coordinatore del Dipartimento Mezzogiorno di Sinistra Italiana.

«Il rapporto dello SVIMEZ riconosce l'impatto del PNRR sul Mezzogiorno, ma il dato più allarmante è che, dal 2021 al 2025, abbiamo perso 154 mila giovani che sono andati via. Se non c’è un lavoro stabile, se un laureato al Sud guadagna mille euro in meno rispetto a un laureato del Nord, è chiaro che ci sia la famosa ‘fuga dei cervelli’. Questo è il vero dramma del nostro Paese. Al Sud serve una politica pubblica vera: un progetto che metta le risorse ma, soprattutto, capace di mettere in moto l’economia».

Fratoianni all'evento “Mezzogiorno, Napoli per l’alternativa”

«In questi quattro anni il Governo Meloni ha inventato 50 nuovi reati, 60 nuove aggravanti e quasi 500 anni di carcere in più. I giovani sono nemici dei governi di destra e i vari provvedimenti realizzati ne sono la dimostrazione. Questo Governo non dà più la dignità del lavoro ai giovani, che vanno all’estero. Si ha la folle pretesa di investire il 5% del PIL in spese militari per il contributo NATO», ha dichiarato Nicola Fratoianni, Segretario Nazionale di Sinistra Italiana e Deputato per l'Alleanza Verdi e Sinistra.

«Dobbiamo consolidare una proposta politica che lavori per creare un'alleanza credibile per mandare a casa questa destra. I problemi sono reali e radicali e, dunque, richiedono una proposta politica che sappia dire redistribuzione e nuove politiche industriali. Bisogna saper dire che occorre investire nella sanità pubblica. Il ruolo del pubblico deve tornare a svolgere una funzione centrale. Dobbiamo andare nella direzione opposta alle politiche che creano disuguaglianze. La rassegnazione è il nostro grande avversario: dobbiamo dare forza ad AVS, portando più avanti gli obiettivi che, comunque, incominciamo a tratteggiare».

L’iniziativa del Maschio Angioino segna dunque l’avvio di una fase politica nuova per Napoli e per tutto il Sud: un laboratorio di idee e mobilitazione che pone la questione meridionale al centro dell’agenda progressista, con l’obiettivo dichiarato di costruire, a partire dai territori, una coalizione solida in grado di battere le destre e offrire al Paese una guida alternativa.