Napoli: controlli nei quartieri della periferia occidentale della città Focus sul rispetto del codice della strada e della normativa che regola la sicurezza sul lavoro

Controlli nei quartieri della periferia occidentale della città. Focus sul rispetto del codice della strada e della normativa che regola la sicurezza sul lavoro.



118 le persone identificate, 67 le auto ispezionate. Denunciato un 42enne per possesso di carta di identità con chip rimosso. Sequestrato il documento.



Verifiche anche in due attività commerciali. In un ristorante in via nuova Bagnoli sono state rilevate 6 irregolarità in materia Haccp, 15 i kg di alimenti sequestrati.



La sanzione amministrativa ammonta a 2000 euro. 9 le non conformità sanzionate in un ristorante pizzeria in via Diocleziano.



Un assuntore di droga è stato segnalato alla Prefettura. I controlli continueranno anche nei prossimi giorni.