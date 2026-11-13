Pistoleri in azione, "stesa" al Rione Salicelle: i clan rialzano la testa Il Prefetto convoca una riunione urgente del Comitato per l'ordine pubblico e la sicurezza

La camorra torna a sparare nell’area metropolitana di Napoli. Nella notte sono stati esplosi almeno una quarantina di colpi contro la parete esterna dell’isolato 11 al Rione Salicelle di Afragola. L'episodio sarebbe avvenuto poco prima delle 4.

A far scattare l'allarme sono stati alcuni residenti, preoccupati per il rumore dei colpi esplosi a raffica.

In azione un commando armato di fucili mitragliatori: si tratta della quarta “stesa” messa a segno negli ultimi giorni. Mercoledì, infatti, si erano registrati almeno tre episodi simili tra via Terza Traversa San Marco e l'isolato 19, sempre nel quartiere considerato il fortino del clan Bizzarro-Barbato.

Il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha convocato, alle 18, un comitato per la sicurezza e l’ordine pubblico al Comune. Nelle scorse ore il sindaco aveva sollecitato una pronta risposta da parte dello Stato, per garantire la sicurezza in città.