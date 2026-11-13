Frode Iva da 33 milioni di euro: imprenditore napoletano arrestato ad Abu Dhabi L'indagine della Guardia di Finanza: smantellato il sodalizio partenopeo delle "truffe carosello"

Nei giorni scorsi l'Interpol di Abu Dhabi ha arrestato negli Emirati Arabi Uniti D.T.V., ricercato nell'ambito di un'indagine dei Finanzieri del comando provinciale di Verona, coordinata dalla Procura Europea - Ufficio di Venezia. L'operazione è stata possibile grazie alla collaborazione del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia (S.C.I.P.).

LA RED NOTICE E L'ARRESTO

Le ricerche internazionali erano state avviate con la diffusione di una Red Notice di Interpol, finalizzata a localizzare l'uomo e ad arrestarlo in via provvisoria ai fini dell'estradizione.

LE ACCUSE: FRODE CAROSELLO DA OLTRE 33 MILIONI DI EURO

L'uomo è ritenuto al vertice di una frode carosello all'IVA da oltre 33 milioni di euro. Nei suoi confronti il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, su richiesta della Procura Europea, aveva emesso un'ordinanza di custodia cautelare con l'accusa di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati tributari.

LA LATITANZA

Era sfuggito alla cattura nel maggio scorso. In quell'occasione i Finanzieri di Verona, con il supporto dei colleghi napoletani, dopo gli interrogatori preventivi di garanzia davanti al G.I.P. di Napoli, avevano eseguito le misure personali nei confronti di altri 5 indagati. Da allora l'uomo si era reso irreperibile ed era rimasto latitante.

LA FUGA NEGLI EMIRATI E LA RICHIESTA DI ESTRADIZIONE

Le indagini sono andate avanti senza interruzione e hanno permesso di accertare che l'uomo si era rifugiato negli Emirati Arabi Uniti per sottrarsi alla cattura. La domanda di estradizione presentata dalla Procura Europea e l'attivazione dei canali di cooperazione internazionale hanno consentito di estendere le ricerche oltre i confini nazionali e di rintracciarlo.

L'INDAGINE SUL GRUPPO CRIMINALE NEL NAPOLETANO

Secondo gli investigatori, l'arresto è un ulteriore tassello di un'indagine contro un gruppo criminale stabilmente radicato nel Napoletano, ritenuto responsabile di una frode carosello finalizzata all'evasione dell'imposta sul valore aggiunto. Nel maggio scorso l'indagine aveva già portato all'arresto di altri 5 soggetti e al sequestro preventivo di beni per circa 33,8 milioni di euro.