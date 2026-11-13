Vomero, scuola Domenico Morelli: stop allo smembramento Capodanno: "Un’icona del Vomero non può scomparire"

Il Comitato Valori collinari esprime la propria ferma contrarietà all’ipotesi di smembrare, a partire dal prossimo anno scolastico, la platea della scuola primaria Domenico Morelli di via Merliani, storico presidio educativo del Vomero attivo da circa ottant’anni.

Le proteste dei residenti, molti dei quali ex allievi della Morelli, raccontano una realtà che va ben oltre un semplice plesso scolastico: la Morelli è parte della memoria collettiva del quartiere, un luogo di crescita, socialità e identità che non può essere ridotto a una questione di soli bilanci o di disponibilità di spazi.

Non possiamo accettare che una scuola che da ottant’anni accompagna generazioni di bambini del Vomero venga smembrata e progressivamente cancellata - afferma Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari, che già a gennaio di quest'anno era intervenuto sulla vicenda -. La Morelli non è soltanto un edificio: è parte viva della storia del quartiere. Chi l’ha frequentata, chi vi ha insegnato e chi vi ha cresciuto i propri figli sa bene quanto rappresenti un punto di riferimento insostituibile".

Il Comitato chiede al Comune di Napoli di mettere in atto tutte le iniziative necessarie per non disgregare la comunità scolastica e per garantire la continuità del servizio nella sede di via Merliani, evitando trasferimenti frammentari e soluzioni che rischiano di disperdere alunni, famiglie, docenti e personale.

"Smembrare la platea della Morelli significa indebolire una comunità educativa che ha radici profonde nel territorio - sottolinea Capodanno -. Non si può pretendere che famiglie e bambini accettino passivamente trasferimenti, spostamenti e incertezze senza una risposta seria, trasparente e condivisa. Il Comune ha il dovere di trovare soluzioni alternative prima di rinunciare a una scuola storica del quartiere".

La vicenda della Morelli si inserisce in un percorso preoccupante di progressiva perdita di luoghi di cultura, incontro e aggregazione nel Vomero. Negli ultimi anni il quartiere ha visto la chiusura o la scomparsa di librerie, cinema e persino dell’unica biblioteca di quartiere, con un conseguente indebolimento della vita civica e sociale.

"Non possiamo trasformare il Vomero in un quartiere senza scuole, senza librerie, senza cinema e senza biblioteche - puntualizza Capodanno -. Un territorio che perde i suoi luoghi di cultura e di aggregazione perde anche la sua identità. La scuola Morelli è l’ultima linea di difesa di una comunità che non vuole diventare solo un insieme di palazzi e di attività commerciali per lo più destinate alla somministrazione di cibi e bevande".

Il Comitato Valori collinari chiede all’Amministrazione comunale di non smembrare la platea della Morelli a partire dal prossimo anno scolastico, garantendo la continuità didattica per tutti gli alunni già iscritti, senza trasferimenti improvvisati o soluzioni provvisorie, verificando nel contempo tutte le alternative giuridiche e amministrative per mantenere l’attività scolastica nella sede di via Merliani. Chiede altresì di rendere pubbliche le relazioni tecniche e i documenti relativi allo sfratto, agli adeguamenti antincendio e alle alternative di ricollocazione, aprendo un confronto immediato con famiglie, docenti, personale scolastico, associazioni e comitati, tutelando il patrimonio identitario del quartiere, evitando ulteriori perdite di luoghi di cultura, memoria e aggregazione.

"Chiediamo al Comune di fare la sua parte - conclude Capodanno -. La scuola Morelli non può diventare l’ennesima vittima di una visione che considera i servizi pubblici come costi da ridurre invece che come diritti da garantire. Il Vomero ha già perso troppo: non possiamo permettere che perda anche la sua scuola. La Morelli è di noi tutti cittadini e non possiamo permettere che venga cancellata senza combattere".

Il Comitato Valori collinari nell'occasione invita famiglie, ex allievi, docenti, residenti e associazioni a fare propria la causa della Morelli e a chiedere con fermezza che il Comune garantisca la sopravvivenza di una scuola che, dopo ottant’anni, rappresenta una parte autentica e fondamentale della storia e dell’identità del quartiere.