Terremoto nei Campi Flegrei: scossa di magnitudo 2.6 alle ore 8.22 Il sisma è stato distintamente avvertito anche in numerose zone di Napoli

Tornano a tremare i Campi Flegrei. Questa mattina un terremoto di magnitudo Md 2.6 è avvenuto nella zona: Campi Flegrei alle ore 08:22:11 (UTC +01:00) ora italiana, con coordinate geografiche (lat, lon) 40.8350, 14.1480 ad una profondità di 3 km.

Il terremoto è stato localizzato da: Sala Operativa INGV-OV (Napoli). La scossa è stata distintamente avvertita nella zona flegrea e a Napoli città. Numerose le segnalazioni sui social.

Le rilevazioni

Nello specifico la scossa di terremoto di magnitudo 2.6 è stata registrata questa mattina, venerdì 13 novembre, alle ore 8,22, ai Campi Flegrei, dai sismografi dell'Osservatorio Vesuviano dell'Ingv, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Il sisma è stato attualmente localizzato con epicentro nei pressi della Tangenziale di Napoli, in zona Pisciarelli ad Agnano, ad una profondità di circa 3 chilometri. Al momento non si registrano danni a cose o persone.