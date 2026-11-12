Saiello: "Ex Lsu, dopo anni di battaglie arriva la svolta" Buone notizie per i lavoratori regionali

"L'atto di indirizzo firmato dal presidente Roberto Fico e dall'assessore al Personale Ninni Cutaia per la trasformazione dei contratti degli ex LSU regionali da part-time a full-time rappresenta una svolta attesa da anni.

È un risultato importante, che va nella direzione di restituire dignità e giustizia a lavoratrici e lavoratori che troppo a lungo hanno dovuto fare i conti con stipendi inadeguati. Una battaglia che come Movimento 5 Stelle portiamo avanti da anni e che oggi, grazie alla volontà politica della Giunta Fico, compie un passo decisivo".

Lo dichiara Gennaro Saiello, capogruppo del Movimento 5 Stelle in Consiglio regionale della Campania.

"Già nel dicembre 2022 avevo presentato un ordine del giorno, approvato all'unanimità dal Consiglio regionale, per chiedere l'aumento del monte ore e delle retribuzioni degli ex LSU. Nel febbraio 2023, attraverso un question time, denunciai la condizione di 165 lavoratori - oggi 115 - che, dopo oltre vent'anni di precariato, percepivano appena 380 euro al mese. Una situazione inaccettabile, sulla quale abbiamo continuato a chiedere interventi concreti. Oggi arriva finalmente una decisione politica che riconosce le ragioni di quella battaglia".

"Ringrazio il presidente Roberto Fico e l'assessore Ninni Cutaia per aver dato una risposta concreta a una vertenza che si trascinava da troppo tempo, così come le organizzazioni sindacali che non hanno mai smesso di rivendicare i diritti di questi lavoratori.

È una vittoria per chi ha atteso per anni il riconoscimento della propria dignità professionale e la dimostrazione che, quando c'è la volontà politica, anche le vertenze più difficili possono trovare una soluzione".