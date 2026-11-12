"La secessione di San Gennaro": Paolo Trapani presenta il suo libro L’evento è organizzato dall’Anpi Aedo Violante in collaborazione con la nota libreria vomerese

Una presentazione da non perdere, che rientra nella rassegna Memoria Attiva e organizzata dalla sezione Anpi Collinare “Aedo Violante” in collaborazione con la libreria IoCiSto, quella del libro “La secessione di San Gennaro” di Paolo Trapani.

La presentazione si terrà martedì 17 novembre alle ore 18,30 presso la libreria IoCiSto, via Domenico Cimarosa, Napoli. Il libro è pubblicato dalla Giannini Editore nella collana Sorsi. Dialogheranno con l’autore: Giuliano Laccetti ed Enzo Turco. Modera la presentazione Tiuna Notarbartolo.

La secessione di San Gennaro è un romanzo di fantasia che immagina un futuro sorprendente e provocatorio: il 10 maggio 2034 Napoli torna a essere Capitale. Con una storica e pacifica dichiarazione, i cittadini proclamano la nascita dello Stato Città di Napoli, dando vita a una secessione senza sangue e nel nome del principio di autodeterminazione dei popoli sancito dalle Nazioni Unite. La data scelta non è casuale: esattamente tre secoli prima, il 10 maggio 1734, Carlo di Borbone aveva reso Napoli capitale di un regno indipendente. Stavolta, a muovere i napoletani è la volontà di riprendersi il proprio destino, dopo secoli di dominazioni straniere e di poteri imposti dall’esterno.

Il nuovo Stato si ispira alla Polis greca e si articola in cinque consigli municipali, moderni “Sedili” che rappresentano i quartieri della città. Il motore della rinascita è anche economico: il tesoro di San Gennaro diventa la garanzia della nuova moneta digitale, la “Januaria”, una cripto-valuta ancorata al valore dei preziosi del Santo, simbolo di un’economia etica e autonoma. Attraverso la storia di tre protagonisti, Paolo Trapani racconta la straordinaria avventura del popolo partenopeo che, per la prima volta nella storia, riesce a governare se stesso. Un romanzo ironico, visionario e profondamente identitario, che trasforma la passione napoletana in una rivoluzione civile e culturale.

Paolo Trapani, laureato in Scienze Politiche presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, è giornalista pubblicista dal 2001. Ha pubblicato i volumi: I nuovi primati del Sud. Storie contemporanee di un Mezzogiorno positivo (Controcorrente, 2002); Maledetta Juve, non sappiamo più come insultarti (Magenes, 2017); Napoli, la città del calcio (Magenes, 2018); Rigore per la Juve! (Magenes, 2020); Napoli sulla pelle (Iuppiter, 2021).