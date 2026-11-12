Fuorigrotta: infrange il vetro di un’auto con un tubo di ferro La polizia arresta un 40enne

La polizia ha arrestato un 40enne per tentato furto aggravato, ricettazione, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Gli agenti del commissariato San Paolo, hanno notato un uomo che, utlizzando un tubo di ferro, stava infrangendo il finestrino di un’auto in sosta.

Gli operatori, prontamente intervenuti, hanno raggiunto il 40enne e con non poche difficoltà, a seguito di colluttazione, lo hanno bloccato, anche grazie all’ausilio degli agenti dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, sopraggiunti.

Il personale operante non si è limitato a ciò, ma ha proseguito le attività, individuando l’auto in uso all'uomo, dove sono stati rinvenuti orologi e monili in acciaio di cui lo stesso non ha saputo fornire giustificazione circa la provenienza, nonché diversi arnesi atti allo scasso.