Napoli: 33enne bulgaro ritrovato dopo sette anni in strada ll ruolo dell'associazione Fraternité Aps Ets raccontato a "Chi l’ha visto?"

Dopo sette anni di silenzio e di vita ai margini, si chiude con un lieto fine la vicenda di un giovane cittadino bulgaro di 33 anni, di cui si erano perse completamente le tracce lasciando i familiari in una lunga e dolorosa attesa.

Il caso, seguito e risolto a Napoli grazie all’intervento diretto e al monitoraggio sul campo dell’associazione Fraternité APS Ets, è stato al centro di un servizio andato in onda ieri sera su Rai 3 nel corso della trasmissione "Chi l'ha visto?".



Per sette anni il ragazzo ha vissuto in strada in condizioni di estrema fragilità, lontano dagli affetti e privo di contatti con il proprio Paese d’origine.

L'attività quotidiana di ascolto, prossimità e rete portata avanti sul territorio partenopeo dall'Associazione Fraternité ha permesso di ricostruire la sua identità, riallacciare i fili della sua storia e restituire una risposta concreta alla famiglia, che per anni non aveva mai smesso di cercarlo.



Il servizio televisivo ha ripercorso le tappe principali della vicenda: dalle difficoltà della vita in strada fino alle fasi decisive del ritrovamento, evidenziando l'importanza della sinergia tra volontariato territoriale, istituzioni e informazione televisiva nella tutela delle persone invisibili e senza fissa dimora.

"Questa storia dimostra che nessuno deve essere lasciato indietro e che l'attenzione costante sul territorio può davvero salvare vite e ricucire legami che sembravano spezzati per sempre" – dichiara Giuseppe Mitilini, Presidente dell'Associazione Fraternité APS E.T.S. – "Ringraziamo la redazione di 'Chi l'ha visto?' per aver dato voce a una vicenda che nasce nel cuore di Napoli e che rappresenta un segnale concreto di altruismo, solidarietà e speranza".