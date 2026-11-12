Città della Scienza: fino a domenica 15 eventi gratuiti per Futuro Remoto Proseguono fino a domenica 15 novembre a Città della Scienza gli oltre 100 eventi tutti gratuiti

Prosegue con grande partecipazione di pubblico e scuole la 40ª edizione di Futuro Remoto, il primo e più longevo festival della scienza d’Europa, nato nel 1987 da una visione pionieristica del fisico Vittorio Silvestrini.

Dedicata quest’anno al tema guida “L’immaginazione di futuri” e promossa dalla Fondazione IDIS – Città della Scienza con il sostegno della Regione Campania, la manifestazione celebra il traguardo dei quarant’anni aprendo gratuitamente tutte le aree museali e gli oltre 100 appuntamenti in cartellone fino a domenica 15 novembre.

Tutte le iniziative sono a ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria sul sito ufficiale: https://futuroremoto.cittadellascienza.it.

La giornata del 12 novembre a Città della Scienza

La giornata di oggi, giovedì 12 novembre, ha spaziato dalla fisica fondamentale all’innovazione d’impresa, fino alla sostenibilità e al benessere culturale. In Sala Newton, l’incontro “Un viaggio dalle stelle agli abissi marini, da via Panisperna al Nobel 2026” ha condotto gli studenti alla scoperta dei neutrini insieme ai ricercatori INFN e Federico II Francesco Vissani, Giovanni De Lellis e Giulia Ricciardi, con il collegamento da Catania della divulgatrice Giuliana Galati sull’esperimento sottomarino per la ricerca di queste elusive particelle.

Sul fronte dell’innovazione, la Sala Averroè ha ospitato i festeggiamenti per il decennale dell’incubatore certificato con l’evento “Campania NewSteel: come crescono le startup di successo” moderato dal direttore Massimo Varrone e dal prof. Giorgio Ventre, seguito dalla vetrina per i talenti emergenti “From Ideas to Impact”, a cura di SIDE EVENTS · MANIFATTUR@i4.0, realizzata con Invitalia, Innovation Village Award, Start Cup Campania e Junior Achievement.

Spazio inoltre al welfare culturale e alla neurobiologia della cultura nel convegno e laboratorio di co-design “Musei in Salute” a cura del Coordinamento campano di ICOM Italia e Città della Scienza, e tra le numerose esperienze partecipate il laboratorio partecipativo sulla pace con le Cattedre UNESCO della Campania e all’esperienza “Generato non estratto”, curata da Knowledge for Business – BIOlogic Lab con il prof. Paolo Netti (Federico II), dedicata alla produzione di nanocellulosa batterica e nuovi biomateriali sostenibili a partire dagli scarti vegetali.

Il programma di Futuro Remoto per il 13 novembre

Domani, venerdì 13 novembre, Futuro Remoto continua ad accendere la curiosità di studenti e cittadini esplorando le grandi frontiere che stanno ridisegnando il nostro domani, dallo spazio alle neuroscienze fino all’intelligenza artificiale. La mattinata si apre alle 9.30 in Sala Archimede con “Space Industries: Dati e tecnologie dallo spazio per il futuro dei territori”, a cura di SIDE EVENTS · MANIFATTUR@i4.0 un confronto aperto tra istituzioni, agenzie e imprese della space economy che riunisce il Presidente di Città della Scienza Giovanni Covone, l’Assessore regionale Fulvio Bonavitacola e i vertici di ASI, CIRA, EUSPA, ESA Φ-lab, Distretto Aerospaziale della Campania e Space Factory.

Alle 10.00 i riflettori si spostano contemporaneamente in Sala Averroè, dove “Alla scoperta del cervello: MNESYS e le neuroscienze del futuro” mette in dialogo ricercatori, industria farmaceutica e startup per raccontare come la ricerca neuroscientifica stia aprendo nuove prospettive di cura e benessere, e in Sala Saffo con “Immaginare la pace: Atlante dei futuri possibili”, il laboratorio partecipativo guidato dalle Cattedre UNESCO di L’Orientale, Università di Salerno e Federico II per costruire insieme ai ragazzi una mappa condivisa di valori e responsabilità.

Alle 12.45 il Planetario diventa invece il palcoscenico di “Figli delle Stelle”, un viaggio immersivo nel cosmo e nella nuova geopolitica spaziale condotto da Norberto Salza insieme a Giovanni Covone, Marcello Spagnulo, Mariafelicia De Laurentis, Antonio Evangelista e Paolo De Angelis, prima di lasciare spazio nel pomeriggio, alle 15.00 in Sala Archimede, a “Creative Industries: La creatività del futuro tra tecnologie e nuovi linguaggi”, dedicato a come l’intelligenza artificiale stia trasformando cinema, pubblicità, media e architettura.

Venerdì lo spettacolo serale in Sala Newton

Quando cala la sera, la scienza incontra l’emozione del teatro e della musica sul palco della Sala Newton per gli ultimi tre appuntamenti serali gratuiti del quarantennale. Dopo il grande successo ieri sera di Semp’ess, commedia esilarante e al tempo stesso riflessiva messa in scena da Rosalia Porcaro, si continua domani, venerdì 13 novembre alle 19.00, con la conferenza-spettacolo dell’INFN “In tutte le lingue del cosmo. Racconti dall’Universo, tra musica e nuovi segnali”, in cui i ricercatori Alberto Colombo Sormani, Piera Sapienza e Viviana Fafone intrecciano l’astronomia multimessaggera alla voce dell’attrice Bianca Mastromonaco e alle note del clarinetto di Luca Iovine e della chitarra di Francesco Scelzo.

Sabato 14 novembre, sempre alle 19.00, lo scrittore e divulgatore Massimo Polidoro e l’astrofisico Giovanni Covone daranno vita al dialogo scenico “E adesso che sappiamo fare tutto questo?”, un appassionante viaggio nell’avventura della conoscenza umana, dalla scoperta del fuoco alle sfide dell’intelligenza artificiale generativa. Il sipario sul festival calerà infine domenica 15 novembre alle 20.00 con “Animali Umani”, il travolgente monologo di e con Roberto Mercadini che racconta con ironia e profondità le contraddizioni, gli istinti e la straordinaria creatività della nostra specie.