Napoli Women, sabato al Piccolo arriva il Milan: le parole di mister Spugna Spugna su Napoli-Milan: «Sabato ci aspetta una partita in cui i ritmi saranno sicuramente elevati»

La Napoli Women torna in campo davanti al proprio pubblico per la settima giornata della Serie A Women Athora. Sabato 14 novembre, alle ore 12:30, le azzurre ospiteranno il Milan allo stadio Giuseppe Piccolo di Cercola, in una sfida importante per dare continuità ai risultati delle ultime settimane.

Dopo il pareggio conquistato in trasferta contro la Lazio, la formazione guidata da Alessandro Spugna punta a proseguire il proprio percorso di crescita, forte dei cinque punti raccolti nelle ultime quattro giornate.

Napoli-Milan: un solo punto di distacco in classifica

Le due squadre arrivano all'appuntamento separate da un solo punto in classifica: il Milan occupa l'ottava posizione con sei punti, mentre la Napoli Women è nona a quota cinque. Una sfida che si preannuncia equilibrata e impegnativa, come sottolineato da mister Alessandro Spugna alla vigilia: «Il calendario non è stato molto clemente con noi nella prima parte, ma tutte le partite sono difficili e vanno giocate con la massima attenzione. Il Milan ha giocatrici di alto livello, quindi sarà una gara complicata. Giochiamo in casa e ci teniamo a fare bene davanti ai nostri tifosi».

Napoli Women–Milan si disputerà sabato 14 novembre alle ore 12:30 allo stadio Giuseppe Piccolo di Cercola. I biglietti sono disponibili online su etes.it, con ingresso gratuito per gli Under 14. La partita sarà trasmessa in diretta su DAZN.

L'analisi di mister Spugna sul momento della squadra

Il tecnico azzurro ha poi analizzato il momento della squadra, soffermandosi sui progressi mostrati nelle ultime uscite: «Abbiamo conquistato un punto importante contro la Lazio, anche se riguardando la partita forse meritavamo qualcosa in più. È un po' quello che è successo anche in altre gare di questo inizio di stagione. Ho detto alle ragazze di non guardare la classifica, ma di concentrarsi sulle nostre prestazioni, che stanno crescendo e migliorando. È questa la cosa che più ci importa in questo momento».

Spugna ha infine evidenziato l'importanza del contributo dell'intera rosa, soprattutto in una partita che richiederà intensità e ritmo elevati: «L'apporto di chi entra dalla panchina è sempre importante. Nel calcio di oggi le intensità si sono alzate tanto e abbiamo bisogno di cambi che possano mantenerle alte o addirittura aumentarle. Abbiamo giocatrici che possono farlo e questo deve diventare un fattore. Sabato ci aspetta una partita in cui i ritmi saranno sicuramente elevati».