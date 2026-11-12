Indagine Dda, Il Pd sospende il sindaco di Volla

Arriva la presa di posizione politica del Partito Democratico in merito all’inchiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli che ha coinvolto il primo cittadino di Volla. La federazione metropolitana partenopea dei dem ha ufficializzato la sospensione cautelativa del sindaco Giuliano Di Costanzo dall’anagrafe degli iscritti al partito.
Il provvedimento è stato deliberato nella giornata di oggi dalla commissione provinciale di garanzia, applicando quanto previsto dal regolamento interno del Pd in presenza di contestazioni penali di particolare rilievo.
La nota del segretario Dinacci
A rendere pubblica la decisione è stato il segretario metropolitano del Partito Democratico di Napoli, Francesco Dinacci, attraverso una nota ufficiale in cui si chiariscono le ragioni della misura adottata dopo le notizie emerse dagli organi di stampa nelle ultime ore: «La federazione metropolitana del Pd Napoli rende noto che, con provvedimento odierno della commissione provinciale di garanzia, è stata deliberata la sospensione cautelativa del sindaco di Volla Giuliano Di Costanzo dall'anagrafe degli iscritti del Partito Democratico, così come previsto dalle regole interne del partito in relazione alla gravità dei reati contestati dall'inchiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli».
Nel comunicato, i vertici napoletani del partito ribadiscono infine il pieno sostegno al lavoro degli inquirenti in attesa che l'iter giudiziario faccia il suo corso: «Il Partito Democratico di Napoli conferma la piena fiducia verso l'operato della magistratura».