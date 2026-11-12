Campi Flegrei, pubblicato il decreto: 1 miliardo, Fico commissario In vigore da oggi il decreto-legge 205/2026

A quasi un mese dal via libera del Consiglio dei Ministri risalente allo scorso 13 ottobre, entra ufficialmente in vigore il decreto-legge n. 205 del 2026 dedicato all’emergenza bradisismica nei Campi Flegrei. Il provvedimento composto da ventotto articoli e pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale definisce l'architettura finanziaria e amministrativa per la messa in sicurezza dell'area flegrea, affidando la gestione commissariale al presidente della Regione Campania pro tempore, Roberto Fico, e stanziando complessivamente un miliardo di euro nell'arco di un decennio.

Il testo, che dovrà ora affrontare l'iter parlamentare per la conversione in legge entro sessanta giorni dalla pubblicazione, ridisegna la governance dell'emergenza e interviene su tre fronti principali: la riqualificazione del patrimonio edilizio, lo snellimento delle procedure urbanistiche e il sostegno economico immediato ai residenti colpiti dagli eventi sismici.

La governance commissariale: poteri, struttura e tempi

Sul piano istituzionale, il decreto-legge individua nel presidente della Regione Campania pro tempore Roberto Fico la figura del commissario straordinario per l'attuazione degli interventi nell'area interessata dal bradisismo, con un mandato che si estenderà fino al 31 dicembre 2036.

Per garantire l'operatività della struttura commissariale, la norma autorizza un contingente massimo di 93 unità di personale, affiancato da due vicecommissari. Sul fronte burocratico, l'articolo dedicato al coordinamento amministrativo istituisce una Conferenza di servizi permanente, strumento pensato per accelerare e centralizzare l'iter delle procedure autorizzative relative ai cantieri e alle opere di mitigazione del rischio.

Il piano finanziario: due fondi da 500 milioni fino al 2036

La dotazione finanziaria complessiva ammonta a un miliardo di euro, ripartito su un orizzonte temporale decennale attraverso l'istituzione di due distinti fondi da 500 milioni di euro ciascuno, entrambi alimentati con una quota di 50 milioni di euro annui dal 2027 al 2036:

Patrimonio edilizio privato: 500 milioni destinati agli interventi sugli immobili di proprietà dei cittadini.

Patrimonio edilizio pubblico: 500 milioni riservati alla messa in sicurezza delle infrastrutture e degli edifici pubblici.

Nel dettaglio delle misure per i privati, il decreto introduce contributi fino a 30mila euro per il ripristino delle abitazioni che hanno riportato danni lievi. Viene inoltre previsto l'incremento fino al 100% del contributo per la riduzione della vulnerabilità sismica in favore dei richiedenti con un reddito imponibile inferiore a 28mila euro. Il testo normativo include anche disposizioni urgenti per incentivare e regolamentare la delocalizzazione volontaria dei nuclei familiari residenti nelle zone a maggiore rischio.

Il nodo urbanistico: accelerazione su sanatorie e condoni

Uno dei passaggi più rilevanti sul piano amministrativo riguarda il governo del territorio e la regolarizzazione urbanistica. All'interno del decreto-legge n. 205/2026 sono state inserite specifiche procedure accelerate per la definizione delle pratiche di sanatoria e condono edilizio ancora pendenti nell'area flegrea, un passaggio tecnico finalizzato a sbloccare l'accesso ai fondi di riqualificazione per gli immobili in attesa di regolarizzazione.

Sospensione di tributi e mutui per gli sfollati

Sul fronte delle misure emergenziali legate alla cronaca recente, il provvedimento interviene a tutela dei cittadini e delle imprese costretti a lasciare i propri immobili a seguito delle scosse registrate tra il 31 luglio e il 1° agosto 2026. Per i soggetti con residenza o sede operativa in edifici danneggiati e oggetto di ordinanza di sgombero, il decreto dispone:

Sospensione fiscale e contributiva: congelamento di determinati versamenti tributari e contributivi con scadenza compresa tra il 31 luglio e il 30 novembre 2026.

Moratoria sui finanziamenti: facoltà di sospendere le rate dei mutui e dei finanziamenti fino al 31 dicembre 2027 per specifiche categorie di beneficiari.

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale si apre ora la fase parlamentare: Parlamento e Governo avranno due mesi di tempo per discutere eventuali emendamenti e convertire in legge il decreto-legge prima della decadenza dei termini costituzionali.