Italia - Francia: Vergara ci sarà. Mancini convoca il centrocampista Out Ahanor, Gatti, Palma, Pisilli, Cissè e Liberali

È tutto pronto a San Siro per la sfida di lusso tra l'Italia di Roberto Mancini e la Francia guidata da Zinedine Zidane, match valido per la quinta giornata di Nations League. Il commissario tecnico azzurro ha ufficializzato la lista dei 23 convocati che andranno a referto questa sera, regalando una grande soddisfazione anche al Napoli: tra i prescelti c'è infatti Antonio Vergara, inserito regolarmente nel reparto offensivo con la maglia numero 21.

Il segnale in chiave Napoli

Per il talentuoso calciatore scuola azzurra si tratta di una conferma prestigiosa in una delle vetrine internazionali più affascinanti. Mentre a Castel Volturno si riflette sul futuro e si valutano possibili rivoluzioni sul mercato in vista di gennaio, la presenza di Vergara nel gruppo ristretto per affrontare i Bleus rappresenta un attestato di stima importante da parte di Mancini, che ha scelto di puntare sulla sua qualità e imprevedibilità per una partita ad altissimo coefficiente di difficoltà.

Le scelte del Ct: chi resta fuori Per definire l'elenco definitivo dei 23, Mancini ha dovuto operare sei tagli rispetto al gruppo allargato radunatosi nei giorni scorsi. Accomoderanno in tribuna a San Siro – restando comunque pienamente arruolabili per il prossimo impegno di domenica a Bruxelles contro il Belgio – Honest Ahanor, Federico Gatti, Matteo Palma, Niccolò Pisilli, Alphadjo Cisse e Mattia Liberali. Rientrano invece a disposizione delle rispettive selezioni giovanili i giovani Riccardo Cassano e Simone Lontani, che il Ct aveva voluto aggregare alla Nazionale maggiore per osservarli da vicino durante gli allenamenti.

L'elenco completo dei 23 azzurri e i numeri di maglia:

Portieri: 1 Gianluigi Donnarumma, 12 Marco Carnesecchi, 13 Guglielmo Vicario.

Difensori: 2 Michael Kayode, 3 Giorgio Scalvini, 5 Riccardo Calafiori, 6 Alessandro Bastoni, 11 Federico Dimarco, 14 Marco Palestra, 22 Daniele Ghilardi.

Centrocampisti: 4 Samuele Ricci, 8 Sandro Tonali, 10 Nicolò Fagioli, 15 Issa Doumbia, 16 Davide Frattesi, 17 Alessandro Romano, 18 Nicolò Barella, 19 Nicolò Cambiaghi.

Attaccanti: 7 Sebastiano Esposito, 9 Pio Esposito, 20 Gianluca Scamacca, 21 Antonio Vergara, 23 Luca Koleosho.