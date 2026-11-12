Bomba trovata e fatta brillare dall'Esercito Rinvenuto durante lavori, probabilmente risalente alla Seconda Guerra mondiale

È stato neutralizzato in piena sicurezza, nella tarda mattinata di oggi, l’ordigno bellico inesploso rinvenuto ieri sera a Torre del Greco. Gli artificieri dell’Esercito Italiano hanno scelto di far brillare la bomba – presumibilmente un residuato risalente alla Seconda guerra mondiale – direttamente sul luogo del ritrovamento, evitando così i rischi legati al trasporto.

Il ritrovamento e l'allarme

L’allarme era scattato ieri sera intorno alle 19:00 nella zona di via Sotto ai Camaldoli, a poca distanza dal tracciato autostradale. A fare la scoperta erano stati gli operai di una ditta impegnata in alcuni lavori nell'area. Immediata l'attivazione della macchina dei soccorsi: l'area era stata prontamente transennata e messa in sicurezza, rimanendo costantemente presidiata per tutta la notte dagli agenti della Polizia Municipale. Dopo un primo coordinamento da parte della Prefettura di Napoli, la gestione operativa dell'emergenza era passata alla Protezione Civile regionale, in attesa dell'arrivo dei militari specializzati.

L'intervento dell'Esercito

Giunti sul posto questa mattina per valutare le condizioni dell'ordigno e le modalità di intervento, gli artificieri hanno optato per il brillamento in loco. Per garantire il massimo livello di protezione e attutire l'onda d'urto, i militari hanno provveduto a scavare una buca profonda circa cinque metri, al cui interno è stata fatta esplodere la carica.

A dare conferma della conclusione dell'operazione è stato il sindaco della città vesuviana, Luigi Mennella, attraverso i propri canali social. Il primo cittadino ha sottolineato come tutte le fasi si siano svolte senza intoppi e senza particolari disagi per la cittadinanza: l'intervento chirurgico dei militari ha infatti permesso di operare senza dover ricorrere all'evacuazione degli edifici vicini né alla chiusura della viabilità ordinaria o della vicina autostrada.