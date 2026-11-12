De Bruyne via a Gennaio? Noa Lang mette like Nella rivoluzione di inizio 2027 potrebbe finire anche il belga

Luciano De Crescenzo divideva la vita in tre fasi: rivoluzione, riflessione, televisione. Il filosofo partenopeo vedeva il ciclo umano passare dal desiderio di cambiare il mondo al semplice, saggio gesto di cambiare canale. Ma nel calcio, e in casa Napoli in particolare, le lancette dell'orologio girano al contrario.

La fase televisiva fatta di feste, celebrazioni e passerelle per il centenario si è ormai spenta. Al suo posto è scattata una doverosa, inevitabile riflessione, figlia di risultati che non rispecchiano le ambizioni della piazza. E poiché il campo è il giudice supremo, questa riflessione profonda rischia di tradursi in una vera e propria rivoluzione già a gennaio.

Nessun totem è più al sicuro. Sotto la lente d'ingrandimento della dirigenza ci sono posizioni che fino a ieri sembravano intoccabili. Si valutano i sacrifici di alcuni capisaldi della rosa: la situazione in bilico di Anguissa (in scadenza), la posizione di profili come Lucca e Noa Lang che fin qui non hanno convinto, o le alternative sulle fasce tra Neres e Alisson.

Ma il nome che fa tremare i polsi e accende il dibattito è un altro: Kevin De Bruyne.

Parliamo del calciatore più forte, per blasone e caratura tecnica, sbarcato all'ombra del Vesuvio dai tempi di Diego. Eppure, nonostante sprazzi di classe purissima e delizie balistiche regalate a intermittenza, il fuoriclasse belga non sta incidendo come la piazza e la società avevano immaginato. Il suo contratto è in scadenza e l'opzione di rinnovo, saldamente in mano al club azzurro, difficilmente verrà esercitata. Lo scenario di un addio anticipato già nella sessione invernale di mercato prende sempre più corpo.

Le sirene d'Oltreoceano stuzzicano la fantasia del centrocampista, con la Major League Soccer statunitense pronta a coccolarlo, ma nelle ultime ore si sono mossi con decisione anche i radar del PSV Eindhoven. Dalla terra dei tulipani i rumors parlano addirittura di una trattativa già avviata.

Voci e indiscrezioni che trovano sponda – o forse solo clamorose distrazioni social – inaspettatamente in casa azzurra. A benedire le voci di mercato sul futuro del compagno ci ha pensato proprio Noa Lang, con un "like" di troppo che non è passato inosservato. Una mossa che conferma come il talento dell'esterno olandese, finora tristemente invisibile sul rettangolo verde, resti invece cristallino e fin troppo attivo nel trovare spunti per attirarsi le antipatie dello spogliatoio e della tifoseria.

Il Napoli cambia canale, spegne la televisione dei ricordi e apre i cantieri. A gennaio si volta pagina.