Vignati e Palumbo: "Casoria, il M5S lascia la maggioranza" "La città merita una nuova fase"

"Le notizie emerse dall'inchiesta della Procura di Napoli, che ha portato all'arresto del presidente di SoReSa Tommaso Casillo, sono di estrema gravità e hanno creato profondo turbamento.

Spetta alla magistratura accertare le responsabilità, ma la politica non può ignorare le ricadute di questa vicenda. Il Movimento 5 Stelle è entrato nella maggioranza di Casoria ponendo condizioni precise: legalità, trasparenza e correttezza nella gestione della cosa pubblica. Principi sui quali non accettiamo compromessi". Lo dichiara Elena Vignati, consigliera regionale del Movimento 5 Stelle.

"Pur consapevoli che i fatti oggetto dell'inchiesta debbano ancora essere chiariti, quanto emerge impone una riflessione politica. Le notizie delle ultime ore hanno incrinato irrimediabilmente la fiducia necessaria a proseguire il percorso comune.

Per questo il Movimento 5 Stelle ha deciso di uscire dalla maggioranza che sostiene il sindaco Raffaele Bene. È una scelta di coerenza e responsabilità verso i cittadini", aggiunge Vignati.

"Abbiamo creduto nella possibilità di cambiare Casoria dall'interno, lavorando per dare risposte concrete alla comunità. Ma queste notizie aggravano una situazione politica già difficile". Lo dichiara Gaetano Palumbo, vicesindaco di Casoria