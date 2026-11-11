A Napoli il Coro di Voci Bianche del Teatro San Carlo incontra il jazz: l'evento

La musica sacra incontra il grande jazz: il concerto "A Little Jazz Mass" si terrà domenica 15 novembre 2026 alle ore 19:30 negli spazi della Chiesa SS. Rosario e Maria delle Grazie al Felaco (Via Provinciale delle Brecce, 73 – Municipalità 6 di Napoli). L'appuntamento rientra nella rassegna "Affabulazione – Teatro, Musica, Danza" all'interno del ciclo "JAZZ DI FRONTIERA: Suoni dal mondo ai margini della città".
La manifestazione è promossa dal MiC - Direzione Generale Spettacolo, dal Comune di Napoli e da Napoli Città della Musica.
Coro di Voci Bianche e Majella Jazz Quintet: l'evento
L’evento vedrà la solennità della tradizione corale fondersi con la carica espressiva del jazz, grazie all'incontro tra due straordinarie realtà musicali: Coro di Voci Bianche del Teatro San Carlo, diretto da Stefania Rinaldi, con Luigi Del Prete al pianoforte; Majella Jazz Quintet, composto da Rosanna Mennella (voce), Luigi Lombardi (pianoforte), Alessandro Vai (contrabbasso) e Pasquale Mandia (batteria).
Il concerto si avvale della direzione artistica del Maestro Gennaro Cappabianca ed è realizzato in collaborazione con il Collegium Philharmonicum.
L'ingresso all'evento è gratuito, ma con prenotazione obbligatoria a causa dei posti limitati. È possibile infatti prenotarsi su www.eventbrite.it.