Allarme bomba nelle scuole: "La gravità dell’accaduto non lasci indifferenti!" Il Comitato Valori collinari esprime solidarietà e vicinanza

Il comitato Valori Collinari esprime la propria ferma condanna per quanto accaduto questa mattina a Napoli, dove una serie di allarmi bomba ha imposto l’evacuazione precauzionale di numerose scuole, coinvolgendo anche diversi istituti del Vomero.

"Quanto accaduto questa mattina è un fatto gravissimo - dichiara il presidente del Comitato, Gennaro Capodanno -. Non si può trattare con leggerezza la minaccia di un ordigno in scuole piene di studenti, docenti e personale. Anche quando le verifiche confermano l’assenza di un pericolo concreto, l’evacuazione di centinaia di persone, il timore delle famiglie e l’interruzione della normale attività scolastica rappresentano un danno serio quanto inaccettabile.

Le segnalazioni, giunte attraverso e-mail anonime, hanno interessato istituti in diverse zone della città, tra le quali alcune del Vomero, dove sono stati evacuati gli istituti Galilei, Minucci, Vanvitelli e Pansini. Le forze dell’ordine sono intervenute per effettuare i necessari controlli, anche con il supporto degli artificieri.

Ringrazio dirigenti, docenti, personale scolastico, forze dell’ordine e artificieri per la rapidità e per la professionalità con le quali hanno gestito l’emergenza - sottolinea Capodanno -. La calma con la quale studenti e personale hanno seguito le procedure dimostra che la prevenzione e la preparazione funzionano. Ma non bisogna confondere la buona gestione dell’emergenza con la normalità di un fatto che non deve essere considerato per nulla affatto normale.

Il Comitato Valori Collinari chiede alle autorità competenti di individuare con urgenza i responsabili delle segnalazioni e di garantire la massima tutela degli istituti scolastici.

"Le scuole devono essere luoghi sicuri - conclude Capodanno -. Chi semina paura contro studenti, famiglie e comunità scolastiche deve rispondere delle proprie azioni. Il Comitato Valori Collinari resta vicino alle scuole coinvolte, alle famiglie e a tutti coloro che oggi hanno vissuto ore di preoccupazione e d’angoscia".