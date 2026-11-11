Città della Scienza e i futuri possibili: dalla prevenzione alla quantistica Futuro Remoto proseguirà con le sue attività gratuite (oltre 100) inclusi alcuni spettacoli serali

Una partecipazione straordinaria di studenti, ricercatori e cittadini ha animato la giornata dell'11 novembre al Science Centre di Città della Scienza a Bagnoli per il quarantesimo anniversario di Futuro Remoto. Nel solco del tema guida "L’immaginazione di futuri", la programmazione odierna ha intrecciato la prevenzione della salute, la nuova visione delle istituzioni culturali, la rivoluzione delle tecnologie quantistiche e dell'intelligenza artificiale, fino ai grandi enigmi dell'astrofisica e alle esperienze pratiche nei laboratori.

In continuità con i valori della Giornata Mondiale della Scienza per la Pace e lo Sviluppo, la mattinata si è aperta con il percorso "La scienza per la pace: esplorare i futuri possibili", promosso con la Cattedra UNESCO Federico II per l’Educazione alla Salute e allo Sviluppo Sostenibile guidata dalla prof.ssa Annamaria Colao. Attraverso tre stazioni esperienziali focalizzate su corretta alimentazione, stile di vita attivo ed educazione alla salute affettiva e sessuale, centinaia di ragazzi hanno acquisito strumenti critici e scientifici per compiere scelte di benessere consapevoli e responsabili.

Sottoscritto il Manifesto dei Musei dei Futuri

La Sala Archimede ha poi visto la sottoscrizione ufficiale del Manifesto dei Musei dei Futuri, al termine del convegno "Musei al Futuro Plurale" promosso con ASviS, ICOM Italia e il Ministero della Cultura. Aperto da un commosso omaggio a Michele Lanzinger firmato da Massimo Bernardi del MUSE, l'incontro – introdotto da Michela Rota e Luca Miggiano di Ecosistema Futuro – ha tracciato il nuovo profilo dei musei quali antenne di innovazione e spazi di co-creazione capaci di guidare la società attraverso le grandi transizioni contemporanee.

Ampio spazio è stato dedicato all'innovazione tecnologica e al tessuto produttivo con il convegno Quantum Industry, promosso nell'ambito dei Side Events Manifattur@ i4.0 e del programma PIMIQ/Q-SUD. La vicepresidente di Città della Scienza, Antigone Marino, e Alfonso Bonavita per la Regione Campania hanno aperto il dialogo tra il mondo accademico e industriale – con referenti di NQSTI, POLIMI, Federico II, Università di Salerno, Sapienza, CNR-SPIN, CINECA, MediTech e primarie imprese del settore – per fare il punto sul trasferimento tecnologico delle scienze quantistiche in Italia.

Futuro Remoto a Città della Scienza: le tante iniziative

Parallelamente, la presentazione del nuovo numero della rivista Infosfera, curata dal Consorzio EDIH PRIDE e da Campania DIH Confindustria con Edoardo Imperiale e Giovanni Covone (Presidente Città della Scienza) ha visto istituzioni ed esperti confrontarsi sull'impatto strategico dell'Intelligenza Artificiale, evidenziando le opportunità di crescita per il territorio e la necessità di prevenire nuovi divari digitali e formativi.

Il fascino della fisica teorica ha conquistato il pubblico con l'incontro "Storie di onde gravitazionali e altre voci del cosmo", firmato dall'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. Guidati dal ricercatore Alberto Colombo Sormani, gli spettatori sono diventati co-autori di un monologo scientifico interattivo che ha ripercorso la Relatività Generale di Einstein, esplorando la natura dei buchi neri e la rilevazione delle onde gravitazionali.

Future Labs e laboratori esperienziali

A coronare la giornata è stata la vivacità dei numerosi Future Labs e dei laboratori esperienziali. Tra gli altri: nell'area curata dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), i visitatori hanno viaggiato virtualmente all'interno della Terra tra Vesuvio e Campi Flegrei grazie a visori 3D, sismografi e droni, apprendendo le buone pratiche di protezione civile.

Il Dipartimento di Scienze Chimiche della Federico II ha guidato gli studenti sia nella sintesi del nylon per comprendere le catene polimeriche con Roberto Esposito e Massimo Christian D’Alterio, sia nella scoperta delle caseine del latte trasformate in leganti naturali per la pittura murale a cura di Paola Cicatiello e Gabriella Pinto presso Corporea. Infine, l'indagine forense è diventata realtà con l'attività condotta dal CEINGE e dalla Federico II guidata da Piero Pucci, Angela Di Somma, Flora Cozzolino e Lidia Tammaro, in cui il pubblico si è cimentato con la repertazione delle impronte digitali e l'analisi del DNA, scoprendo come le tracce biologiche si trasformino in dati biometrici essenziali per la transizione digitale.