Napoli, traffico al Vomero: si aggraverà nel periodo natalizio Capodanno: "Occorre rilanciare il progetto della "Città obliqua" per la Ztl"

Il Comitato Valori Collinari denuncia il drammatico aggravarsi, in questo periodo autunnale, delle condizioni della circolazione veicolare nell’intera Municipalità collinare, con punte nei fine settimana. Una situazione destinata a peggiorare ulteriormente con l’avvicinarsi del periodo natalizio anche perché bisognerà fare a meno della funicolare di Montesanto, chiusa per i lavori di revisione ventennale e che, quando era in funzione, trasportava ogni giorno 12.500 passeggeri.

"Non possiamo più assistere impotenti a un collasso della mobilità che penalizza residenti, lavoratori, commercianti, studenti e visitatori - afferma il presidente del Comitato, Gennaro Capodanno -. Il Vomero e l’intera area collinare non possono continuare a subire un traffico ingestibile, una carenza di trasporto pubblico efficiente e progetti annunciati ma mai tradotti in opere concrete ”.

Il Comitato, che da tempo ha segnalato le criticità della mobilità nel territorio collinare, rileva come l’assenza di soluzioni strutturali stia producendo effetti sempre più gravi sulla vivibilità, sulla sicurezza stradale, sull’inquinamento e sulla fruibilità dei servizi sia del Vomero che dell'Arenella.

"Ogni giorno i cittadini affrontano code, ingorghi e tempi di percorrenza insostenibili - sottolinea Capodanno - Con l’approssimarsi delle festività natalizie la situazione diventerà ancora più critica. Non possiamo permettere che il Vomero diventi un’area impraticabile, peraltro in un periodo nel quale i commercianti contano in un'affluenza massiccia di visitatori per risollevarsi da una crisi che attanaglia da tempo il settore del terziario commerciale".

Il Comitato Valori Collinari rilancia al riguardo la proposta della cosiddetta "Città obliqua", fondata sul potenziamento e sulla valorizzazione dei percorsi pedonali e delle scale urbane, elementi distintivi e identitari del territorio collinare.

"Attraverso i quattro percorsi pedonali, della Pedamentina, di salita Cacciottoli, del Petraio e di Calata S. Francesco - puntualizza Capodanno - si possono collegare, con un sistema di scale mobili, varie zone della città bassa con il Vomero, alla stregua di quanto già fatto, per esemplificare, a Perugia. Solo dopo aver creato questi collegamenti pedonali meccanizzati, in uno alla realizzazione di parcheggi d'interscambio e a un potenziamento del trasporto pubblico, a partire dalla costruzione della quarta fermata della funicolare di Montesanto può volte annunciata ma il cui cantiere non è mai partito, si potrà pensare di realizzare un'unica Ztl, che interessi tutti i due chilometri quadrati di estensione del quartiere collinare partenopeo, dal momento che la soluzione, rilanciata di recente, di chiudere solo alcune strade nella zona di San Martino non risolverebbe i problemi del traffico caotico ma li sposterebbe semplicemente nelle aree limitrofe, come già avviene per le isole pedonali di via Scarlatti e di via Luca Giordano e, più di recente, per la pedonalizzazione di parte di piazza degli Artisti, provvedimento che ulteriormente congestionato la viabilità veicolare in assenza di aree destinate al parcheggio ".

"Le scale non sono soltanto un mezzo per superare il dislivello - aggiunge Capodanno. Sono percorsi storici, culturali e paesaggistici, capaci di collegare in modo sostenibile le diverse zone del Vomero e di restituire ai cittadini una mobilità alternativa, sana e fruibile, La realizzazione della quarta fermata della funicolare Montesanto, il cui progetto è da anni oggetto di discussioni, studi e annunci, senza che sia stato avviato un cantiere effettivo rappresenterebbe un salto di qualità enorme per la mobilità del Vomero. Collegherebbe infatti direttamente l’area di Castel Sant’Elmo e di via Tito Angelini con il centro città, riducendo la pressione del traffico privato e offrendo un’alternativa reale all’automobile".

"Non servono altri studi preliminari o dichiarazioni di principio - conclude Capodanno -. Serve una decisione politica chiara, un finanziamento stabile, un cronoprogramma verificabile e l’avvio concreto dei lavori, capace di restituire al Vomero una mobilità dignitosa, sicura e vivibile.

La città obliqua, la quarta fermata della funicolare e infine una Ztl ben progettata e concordata con tutti i soggetti interessati, possono rappresentare le basi di un vero e concreto cambiamento ".