Allarmi bomba: "Grazie ai presidi abbiamo evitato il caos" L'assessore Striano: "Hanno gestito con prontezza e responsabilità momento di tensione"

Mattinata di tensione e controlli intensi negli istituti scolastici di Napoli e della sua provincia a causa di una ondata di false segnalazioni di pericolo. Una serie di email intimidatorie, contenenti allarmi bomba e firmate in caratteri cirillici, è stata recapitata a numerose scuole cittadine e della provincia – tra cui Acerra e Pomigliano d'Arco –, ricalcando un copione registrato nelle stesse ore in molte altre città d'Italia.

L'intervento delle forze dell'ordine e le evacuazioni

La risposta delle autorità è stata immediata. Le forze dell'ordine hanno complessivamente effettuato verifiche e sopralluoghi in 25 scuole tra Napoli e il territorio provinciale. Gli accertamenti tecnici svolti dalla Polizia, dai Carabinieri e dalla Polizia Municipale hanno dato in tutti i casi esito negativo, confermando la natura infondata delle minacce.

A titolo puramente precauzionale, in tre istituti della città i dirigenti scolastici hanno disposto l'evacuazione temporanea degli edifici. In altri centri del Napoletano, come ad Acerra e Pomigliano d'Arco, alcuni istituti hanno optato per controlli preventivi mirati – con l'ispezione dei locali e delle strutture portanti – e, in qualche caso, per l'anticipo dell'orario di uscita o l'attivazione dei protocolli di sicurezza informatica per verificare la presenza di eventuali anomalie o intrusioni nei database di ricezione della posta elettronica.

Le parole dell'assessora Maura Striano

Sulla vicenda è intervenuta l'assessora all'Istruzione e alle Famiglie del Comune di Napoli, Maura Striano, che ha voluto rassicurare la cittadinanza e fare il punto sulla gestione dell'emergenza:

«Si è trattato di falsi allarmi, sulla scia di quelli registrati nelle stesse ore anche in altre città italiane. In ogni caso, le forze dell'ordine sono intervenute tempestivamente e sono al lavoro per le necessarie verifiche al fine di garantire la totale sicurezza degli edifici scolastici».

L'assessora ha inoltre rivolto un plauso al personale scolastico per la gestione della crisi:

«Voglio rivolgere un ringraziamento sincero a tutti i dirigenti scolastici per aver gestito con grande prontezza e senso di responsabilità questo momento di tensione. Capiamo perfettamente l'ansia e la preoccupazione che notizie del genere causano nei genitori e nelle famiglie, ma intendo rassicurare tutti: la sicurezza di studentesse e studenti e di chi lavora a scuola è la nostra priorità assoluta. Invitiamo le famiglie alla calma e a fare affidamento esclusivamente sulle comunicazioni ufficiali».