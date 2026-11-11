Soresa, Manfredi: "Da FIco nessun colpo di spugna: ha agito subito" Il presidente del Consiglio Regionale: "Ha mostrato chiara volontà di affrontare la questione"

All’indomani degli sviluppi giudiziari legati all'inchiesta della Procura di Napoli su Soresa, la società di committenza regionale per la sanità, arrivano le prime reazioni politiche di rilievo dai vertici di Palazzo Santa Lucia. A margine dei lavori dell'odierna seduta dell'assemblea, il Presidente del Consiglio regionale della Campania, Massimiliano Manfredi, è intervenuto sulla vicenda, delineando una posizione netta che unisce la fermezza istituzionale al riconoscimento delle contromisure già intraprese.

«Fatti gravi, ma ferma volontà di intervenire»

Manfredi ha evidenziato con chiarezza la linea intrapresa dai vertici della Regione e dal Governatore di fronte alle risultanze dell'indagine. «Credo che il presidente Fico abbia dimostrato già in queste ore di voler affrontare la situazione con determinazione, assumendo decisioni che segnano un chiaro elemento di discontinuità rispetto a fatti che, allo stato delle contestazioni, appaiono particolarmente gravi e inaccettabili», ha dichiarato il presidente dell'assise campana.

Il nodo dei controlli e le riforme avviate

Nel corso delle sue dichiarazioni, il Presidente del Consiglio regionale ha voluto altresì fare il punto sul percorso di revisione dei meccanismi di governance della centrale d'acquisti regionale, ricordando come il tema della trasparenza e dei controlli interni fosse già al centro dell'agenda di governo.

«Va anche riconosciuto, senza che questo possa rappresentare una giustificazione o un'attenuante – ha aggiunto Manfredi – che il presidente Fico, fin dai primi mesi del suo mandato, aveva avviato una serie di iniziative e interventi di riforma sul sistema di gestione e controllo della Soresa».

Nessun colpo di spugna

In linea con le norme deontologiche che impongono il rigoroso rispetto delle fasi procedurali e della trasparenza dell'informazione giudiziaria, la presidenza del Consiglio ha ribadito la volontà di attendere gli esiti del lavoro degli inquirenti, senza tuttavia minimizzare la portata dell'inchiesta: «Nessuno intende chiudere gli occhi davanti a quanto sta emergendo. Il presidente ha dimostrato, anche a distanza di poche ore dalla vicenda, quale sia il suo orientamento e la volontà di intervenire con decisione».