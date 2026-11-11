"Mezzogiorno, Napoli per l'alternativa": il 12 novembre al Maschio Angioino Il 12 novembre al Maschio Angioino il dibattito sul futuro del Sud con Nicola Fratoianni

In un momento storico decisivo per il futuro del Mezzogiorno e del Paese, Sinistra Italiana promuove un appuntamento politico di primario rilievo: l’incontro pubblico dal titolo “Mezzogiorno, Napoli per l'alternativa”, che si terrà giovedì 12 novembre alle ore 17:30 nella prestigiosa cornice della Sala della Loggia presso il Maschio Angioino.

L'incontro ha il fine di tracciare una strada chiara per il riscatto sociale ed economico del Sud, mettendo al centro le battaglie storiche per il lavoro, la giustizia sociale, i diritti ed il contrasto alle diseguaglianze territoriali.

Nicola Fratoianni al Maschio Angioino

L’incontro vedrà la partecipazione delle principali voci delle istituzioni, dell'avvocatura e della politica locale e nazionale. L'introduzione sarà affidata a Gianluca Daniele (già Consigliere Regionale): presiede Pietro Rinaldi (R.U. Armena Sviluppo e Responsabile Enti Locali AVS) e modera la giornalista de La Repubblica, Ilaria Urbani.

Di seguito gli interventi programmati:

Stefano Loffredo – Segretario Provinciale della Federazione di Napoli di Sinistra Italiana

Toti Lange – Consigliere Comunale

Annalisa Senese – Avvocata penalista

Daniele Cutolo – Presidente Merqurio e avvocato

Peppe De Cristofaro – Capogruppo AVS al Senato.

Le conclusioni saranno affidate a Nicola Fratoianni, Segretario Nazionale di Sinistra Italiana e Deputato per l'Alleanza Verdi e Sinistra.