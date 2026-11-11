Manna: «Ne usciremo uniti! A gennaio cercheremo di migliorare la rosa» Manna: «Mercato di gennaio? Cercheremo di migliorare, completare e compensare la rosa»

Il direttore sportivo della SSC Napoli, Giovanni Manna, ha rilasciato un'intervista ai microfoni della radio partner, Radio Kiss Kiss Napoli, commentando il momento della squadra.

«Siamo assolutamente consci della situazione. Non siamo contenti, né noi né soprattutto i tifosi, dell'avvio di campionato che abbiamo avuto. Al di là degli infortuni e delle altre dinamiche, se abbiamo fatto qualcosa di sbagliato o delle valutazioni non corrette, siamo qui per lavorare e rimediare. Questo è un gruppo che ha sempre risposto», ha dichiarato Manna.

Il DS Manna su Napoli-Lazio: «Secondo tempo incoraggiante»

«Con la Lazio ci sono stati aspetti positivi e negativi. Dopo la vittoria di Monza e la grande prestazione con la Roma, la sconfitta di Torino e la successiva trasferta di Porto ci hanno tolto alcune certezze. La partita di domenica è stata estremamente complicata, abbiamo giocato di giovedì e domenica alle 12.30 con gli stessi giocatori, tranne Olivera, non abbiamo potuto ruotare più di tanto. Nel primo tempo sicuramente la Lazio ha fatto a tratti una partita migliore. Ma la reazione nel secondo tempo è incoraggiante, perché il Napoli ha fatto vedere che ha l'energia mentale e la voglia di uscire da questa situazione attuale. Quindi col recupero di qualche giocatore speriamo di dare un'energia diversa e una linfa nuova alla squadra».

«Se non siamo riusciti a capitalizzare e a raccogliere i tre punti, forse qualcosa l'abbiamo sbagliato. Non dobbiamo attaccarci agli episodi, ma capire dove migliorare, dove crescere e come continuare ad esprimere questo tipo di prestazioni con continuità».

Manna: «Sono sicuro che ne usciremo uniti!»

«Negli ultimi due anni abbiamo sempre reagito, cercando di onorare la maglia e portare a casa i risultati. Sono sicuro che riusciremo a uscire da questa situazione insieme e uniti. Il secondo tempo di domenica ci ha fatto vedere questo, al di là delle polemiche strumentali e troppo enfatizzate dopo la partita con il Porto. Speriamo di trovare una serie di risultati positivi e un po' più di tranquillità, senza vivere ogni partita come se fosse l'ultima, perché questo ci condiziona».

«Una parte della squadra è libera fino a sabato. Per i giocatori più impiegati abbiamo preferito non spezzettare i giorni di riposo, visto il periodo intenso che c'è stato. Alcuni che hanno avuto un minutaggio inferiore, invece, si sono allenati. Per esempio, Beukema ha lavorato ieri e oggi. Stiamo recuperando dei calciatori e pensiamo di aggregare Neres, Favasuli e Spinazzola nella giornata di sabato, quando la squadra riprenderà a pieno regime. Gradualmente speriamo di accelerare il recupero degli altri giocatori, tra cui Di Lorenzo e Alisson. Stiamo lavorando nel modo corretto, cercando di recuperare energie».

Manna sul confronto con De Laurentiis ed Allegri

«Con Allegri e con il presidente ci confrontiamo ogni giorno, quindi siamo abbastanza allineati, come lo eravamo anche prima. Il mercato di gennaio presenta sempre qualche complicazione, perché comunque si gioca e non è semplice fare operazioni, come abbiamo visto anche in passato. Sicuramente abbiamo le idee chiare e cercheremo di migliorare, completare e compensare la rosa. Dobbiamo però arrivarci a gennaio: ci sono tante partite e dobbiamo affrontarle nel modo migliore, dando continuità alle prestazioni e ai risultati, così da poter valutare le cose con maggiore lucidità».