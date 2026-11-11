Ruba la borsa ad una turista e scappa: arrestato dalla polizia E' accaduto alla stazione centrale a Napoli

Prosegue l’attività di controllo ad opera della polizia nell’area della stazione centrale, che ha portato all’arresto di un 41enne straniero per furto aggravato ai danni di una turista.

I fatti si sono verificati all’interno di un'area commerciale, dove gli agenti del compartimento polizia Ferroviaria per la Campania, durante il servizio di pattugliamento, hanno udito le urla di una donna e notato, a breve distanza, un uomo con una borsa tra le mani.

Gli operatori, prontamente intervenuti, hanno raggiunto e bloccato il 41enne, accertando che lo stesso, poco prima, approfittando di un momento di distrazione della vittima, si era impossessato della sua borsa per poi tentare la fuga.