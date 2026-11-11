Ruba la borsa ad una turista e scappa: arrestato dalla polizia

E' accaduto alla stazione centrale a Napoli

ruba la borsa ad una turista e scappa arrestato dalla polizia

L’uomo è stato arrestato dal personale operante, mentre la refurtiva restituita alla legittima proprietaria..

Napoli.  

Prosegue l’attività di controllo ad opera della polizia nell’area della stazione centrale, che ha portato all’arresto di un 41enne straniero per furto aggravato ai danni di una turista.

I fatti si sono verificati all’interno di un'area commerciale, dove gli agenti del compartimento polizia Ferroviaria per la Campania, durante il servizio di pattugliamento, hanno udito le urla di una donna e notato, a breve distanza, un uomo con una borsa tra le mani.

Gli operatori, prontamente intervenuti, hanno raggiunto e bloccato il 41enne, accertando che lo stesso, poco prima, approfittando di un momento di distrazione della vittima, si era impossessato della sua borsa per poi tentare la fuga.

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