Scampia: sorpreso in auto con arma, casco, passamontagna e vestiti di ricambio La polizia ha arrestato un 53enne

La polizia ha arrestato un 53enne per detenzione di arma clandestina, relativo munizionamento e ricettazione.

Gli agenti del commissariato di Scampia, hanno notato un’autovettura con tre uomini a bordo tra cui il 53enne che, alla vista della volante, ha tentato invano di nascondersi abbassando la testa. Tale gesto non è passato inosservato, inducendo i poliziotti a seguire l’auto e bloccarla.

L’intuito degli operatori, che dopo un’accurata perquisizione hanno bloccato il 53enne mentre cercava di darsi alla fuga, ha avuto la meglio: nella vettura, infatti, è stata rinvenuta e sequestrata una pistola calibro 9 con matricola abrasa, munita di caricatore con all’interno 13 proiettili.

Nell’auto, gli agenti hanno rinvenuto, inoltre, un casco, un passamontagna e vari indumenti con un paio di scarpe.

Controlli della Polizia anche nei Quartieri Spagnoli

Nel corso dell’attività, gli agenti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico e dei commissariati Dante e Montecalvario hanno identificato complessivamente 139 soggetti, di cui 44 con precedenti e controllato 52 veicoli.