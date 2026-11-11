Napoli: torna la processione dei frati morti e delle anime perse Un ponte di memoria storica, cultura e tradizione tra Abruzzo e Campania

Sabato 14 novembre 2026, a partire dalle ore 10:30, le strade del centro storico di Napoli torneranno a farsi scenario di un suggestivo viaggio nel tempo con l’undicesima edizione de “La Processione dei Frati Morti e delle Anime Perse”. L'evento identitario, organizzato in sinergia dall'Associazione I Sedili di Napoli ETS; dall’Associazione Sii Turista della Tua Città e dall'Associazione Fontevecchia, propone un corteo in abito storico ottocentesco che unisce memoria, antropologia e folklore religioso.



Il corteo partirà ufficialmente da Piazza Dante alle ore 10:30, attraversando il cuore pulsante della città: Via Port'Alba, Via San Pietro a Majella, Via Tribunali, Piazza San Gaetano, Via San Gregorio Armeno e Via San Biagio dei Librai, per poi concludersi a Piazza San Domenico Maggiore alle ore 13:30.



L'iniziativa vanta il prestigioso patrocinio della Regione Abruzzo, del Comune di Napoli e del Comune di Spoltore, ed è realizzata in stretta collaborazione con la Municipalità 2 del Comune di Napoli, grazie al significativo impegno dell'Assessore al Turismo della stessa Municipalità, Lorenzo Iorio. A testimoniare il forte legame istituzionale e culturale tra i territori, sarà presente all'evento una delegazione ufficiale dell'Amministrazione Comunale di Spoltore.



Il Culto dei Morti tra narrazione, zampogne e memoria storica

Lungo l’itinerario sono previste brevi soste dedicate alla divulgazione e al racconto. Centrali saranno i temi del Culto dei Morti, il suo profondo legame simbolico con il Presepio napoletano e la memoria storica delle "cascettelle de' Muorti", l'antica tradizione partenopea della questua per le anime del Purgatorio.



Ad arricchire visivamente e sonoramente il corteo saranno i suggestivi "frati morti" dell'Associazione Fontevecchia di Spoltore e i Rievocatori Storici dell'Associazione Fantasie d'Epoca di Napoli. L'atmosfera sarà resa ancora più unica dalle melodie degli Zampognari d'Abruzzo e dalla vivacità dei Pulcinella Abruzzesi.



L'organizzazione esprime un vivo ringraziamento allo sponsor tecnico Ristorante Al 53 per aver messo generosamente a disposizione i propri locali, consentendo il cambio d’abito dei figuranti e dei rievocatori storici.