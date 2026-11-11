Saiello: "Porti, depositata mozione per sbloccare i contributi alle compagnie" "Bisogna intervenire subito per tutelare i lavoratori"

"Bisogna intervenire subito per tutelare i lavoratori delle Compagnie portuali di Napoli e Salerno e garantire la continuità di un servizio essenziale per l’economia campana. La mancanza di risorse non può mettere a rischio occupazione e operatività dei nostri scali".

Lo dichiara Gennaro Saiello, capogruppo del Movimento 5 Stelle in Consiglio regionale, che ha depositato una mozione a sostegno delle Compagnie portuali.

"L’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale ha negato i contributi previsti dalla legge per il 2025 e il 2026, richiamando l’assenza di stanziamenti in bilancio. Eppure il TAR Campania ha annullato il provvedimento di diniego e, anche nella previsione per il 2027, non risultano risorse dedicate. Il Consiglio di Stato (sentenza n. 5310/2026) ne conferma la natura compensativa. Una situazione che rischia di compromettere la stabilità delle Compagnie e il reddito di tante famiglie".

"Con la mozione - prosegue Saiello - chiediamo alla Giunta di intervenire presso l’Autorità portuale per riesaminare i dinieghi e individuare, con una variazione di bilancio già nel 2026, le risorse necessarie ai contributi. Chiediamo inoltre uno stanziamento per il 2027 e un’iniziativa presso Governo e Parlamento per prorogare la misura per tutto l’anno. Serve anche un tavolo con Autorità, Compagnie, sindacati, imprese e Comuni per costruire soluzioni durature".

"Gli scioperi di ottobre hanno dimostrato quanto sia urgente agire. La Regione deve esercitare fino in fondo il proprio ruolo negli organismi dell’Autorità portuale. Difendere queste realtà significa proteggere lavoro qualificato, sicurezza e competitività dei porti campani", conclude Saiello.