Cittadini di sesso maschile colti a compiere atti osceni: denunciati Ancora un intervento della polizia locale ad Afragola

Continuano incessanti i controlli della polizia locale diretta dal comandante colonnello Antonio Piricelli in alcune aree teatro costante di incontri tra persone di sesso maschile che in orari diversi si appartano nelle aree ubicate nei pressi del centro commerciale, luoghi dove transitano numerose persone, bambini, donne, e dove senza vergogna questi cittadini commettono atti osceni.

Il comandante Piricelli ha intensificato le attività di controllo della zona, ed ha disposto agenti in borghese dislocati ed appostati nel luogo teatro degli appuntamenti dove sono state intensificate le attività di monitoraggio degli eventi.

Il dato allarmante è il continuo via vai di persone, che interagiscono attraverso sguardi, e che al primo segnale porta queste persone di sesso maschile ad avere un approccio per poi appartarsi cercando intimità, luoghi che oltre ad essere ubicati nei pressi del centro commerciale sono posti a pochi passi da una paninoteca frequentata da numerosi bambini accompagnati dalle mamme.

Durante le attività di controllo gli agenti della polizia locale hanno notato un gruppo di persone appartate dietro ad alcuni veicoli nei pressi della paninoteca.

Immediatamente sono scattati gli accertamenti che hanno portato ad individuare tre cittadini di sesso maschile, colti in flagranza di reato, che senza alcuna vergogna erano intenti a compiere atti osceni in luogo pubblico ed atti contrari alla pubblica decenza, nello spazio antistante la paninoteca ubicata nei pressi del centro commerciale, non curanti delle persone che in quel momento passavano per quel posto. I tre cittadini sono stati identificati ed al termine delle attività, dopo gli atti di rito sono stati denunciat all’autorità giudiziaria.