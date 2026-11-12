Tra le cose peggiori che potessero accadere al Napoli ci sono gli origliatori di spogliatoio. Costoro sanno tutto quello che si dice là dentro, che venga detto a voce alta, sussurrandolo da un orecchio all'altro o borbottando tra sé e sé frasi incomprensibili. Qualcuno è riuscito perfino a indovinare i pensieri inespressi. Da qui le lotte giurate, gli antagonismi a oltranza, le vendette trasversali e i dispetti da quattro soldi. Per non parlare dei tradimenti, così scellerati da fare invidia a Giuda Iscariota, Marco Giunio Bruto ed Efialte di Trachis messi insieme. Restava solo da stabilire quando si sarebbe passati alle armi o alle pozioni velenose.
IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Origliatori di spogliatoio
Ci sono personaggi che sanno tutto di quello che accade negli spogliatoi del Napoli...
Napoli.