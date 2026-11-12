IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Origliatori di spogliatoio Ci sono personaggi che sanno tutto di quello che accade negli spogliatoi del Napoli...

Tra le cose peggiori che potessero accadere al Napoli ci sono gli origliatori di spogliatoio. Costoro sanno tutto quello che si dice là dentro, che venga detto a voce alta, sussurrandolo da un orecchio all'altro o borbottando tra sé e sé frasi incomprensibili. Qualcuno è riuscito perfino a indovinare i pensieri inespressi. Da qui le lotte giurate, gli antagonismi a oltranza, le vendette trasversali e i dispetti da quattro soldi. Per non parlare dei tradimenti, così scellerati da fare invidia a Giuda Iscariota, Marco Giunio Bruto ed Efialte di Trachis messi insieme. Restava solo da stabilire quando si sarebbe passati alle armi o alle pozioni velenose.