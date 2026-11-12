Allarme bomba nelle scuole e a Palazzo Chigi: evacuazioni a Roma e Napoli Nuova ondata di mail minatorie firmate Mikhail Andropov colpisce le scuole

Un’escalation di tensione investe nuovamente il mondo dell'istruzione e i vertici istituzionali del Paese. Alle 09:39 di questa mattina, 12 novembre, le caselle di posta elettronica di numerosi istituti scolastici italiani sono state raggiunte da una nuova comunicazione minatoria. L'episodio si inserisce in una sequenza preoccupante, arrivando a meno di ventiquattro ore da un'analoga ondata di allarmi che, nella giornata di ieri, aveva già costretto all'evacuazione decine di plessi su tutto il territorio nazionale.

Il contenuto della mail: toni più duri e minacce alle istituzioni

Secondo quanto ricostruito e riportato dalla testata specializzata Tecnica della scuola, il messaggio reca come oggetto la dicitura "Messaggio dall'Italia. Siete in pericolo". Sebbene la firma in calce resti invariata rispetto all'episodio precedente - Mikhail Andropov, accompagnata dal congedo "con disprezzo" - il registro comunicativo appare sensibilmente più aggressivo.

Il testo alza il livello dello scontro spostando il tiro anche sul piano politico e istituzionale. L'estensore della missiva afferma infatti di aver collocato diversi ordigni esplosivi, indicando esplicitamente tra gli obiettivi Palazzo Chigi, sede del Governo. Nel corpo del messaggio si sostiene inoltre la falsa notizia di una deflagrazione già avvenuta in un istituto scolastico cittadino, con un presunto bilancio di vittime, nel tentativo evidente di generare panico immediato e anticipare il possibile scetticismo dei destinatari, che potrebbero derubricare l'accaduto a un semplice atto mitomane.

La matrice politica e l'ultimatum al Governo

L'elemento che conferisce alla vicenda una connotazione strettamente legata alla cronaca politica e alla sicurezza nazionale è la rivendicazione esplicita contenuta nella mail. Gli autori della minaccia avanzano una precisa richiesta: le dimissioni immediate della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

Nel testo viene concesso un margine temporale definito genericamente come "un po' di tempo" affinché la premier lasci l'incarico. In mancanza di un passo indietro, la missiva prospetta scenari stragisti, minacciando "centinaia di vittime" e facendo riferimento a un "conto alla rovescia già iniziato".

Scattano i protocolli di sicurezza: evacuazioni in corso

Sul fronte operativo, la macchina della sicurezza si è attivata immediatamente per tutelare l'incolumità di studenti, docenti e personale amministrativo. Le prime segnalazioni confermano che, in diverse scuole tra Roma e Napoli, i dirigenti scolastici hanno disposto l'evacuazione precauzionale degli edifici in attesa dell'intervento delle forze dell'ordine e dei nuclei artificieri per le bonifiche di rito.

Parallelamente alle operazioni sul campo, la vicenda passa ora al vaglio degli inquirenti e della Polizia Postale. L'obiettivo degli investigatori è risalire all'origine informatica dei messaggi, verificando l'eventuale utilizzo di server esteri o sistemi di anonimizzazione, e accertare la reale consistenza di una minaccia che, per la seconda volta in due giorni, paralizza la normale attività didattica in diverse aree del Paese.