Allarmi bomba, Governo a scuole: "Non evacuate senza pericoli concreti" La circolare: "In caso di mail massive se nulla fa ritenere ci sia pericolo restate negli edifici"

Stop alle evacuazioni automatiche e al caos nelle scuole di fronte alle ondate di falsi allarmi inviati via posta elettronica. È la linea ferma dettata da Palazzo Chigi attraverso una circolare inviata agli istituti scolastici, con cui si ribadisce e si chiarisce il protocollo operativo attualmente in vigore per arginare il fenomeno delle cosiddette "email massive" di segnalazione di pericolo.

La direttiva nasce da un'intesa tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e i dicasteri competenti, con l'obiettivo di evitare che il semplice invio a tappeto di messaggi intimidatori – spesso generati in serie e privi di reale fondamento – continui a paralizzare le attività didattiche e a generare allarmismo ingiustificato tra studenti, docenti e famiglie.

Il contenuto della circolare

Il testo della comunicazione è molto chiaro nel tracciare il confine tra una semplice minaccia virtuale e un'emergenza reale: «Con riferimento al fenomeno delle email massive di segnalazioni di allarme – si legge nella nota – in assenza di elementi concreti ulteriori rispetto alla semplice ricezione di email massive che facciano ritenere sussistente un pericolo, non si proceda all’evacuazione degli edifici».

In sostanza, la sola casella di posta intasata da un messaggio minatorio standardizzato non basterà più a far suonare automaticamente la campanella d'emergenza per svuotare le aule, prevenendo così l'effetto domino di interruzioni del servizio pubblico.

Il ruolo dei Prefetti

La linea della prudenza non significa tuttavia abbassare la guardia di fronte a minacce attendibili. La circolare specifica infatti che la catena di comando e la gestione della sicurezza restano saldamente nelle mani delle autorità territoriali di pubblica sicurezza: «Resta ferma la facoltà del Prefetto – conclude la direttiva – di disporre misure di evacuazione qualora disponga di elementi specifici e concreti che configurino una situazione di effettivo rischio». Un filtro necessario per distinguere i tentativi di procurato allarme di massa dalle situazioni che richiedono un intervento immediato a tutela dell'incolumità di studenti e personale scolastico.