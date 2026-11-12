Massimiliano Gallo nel cda della Fondazione De Filippo L'assessore Cutaia: "Attore di indiscusso valore, radicato nella grande tradizione eduardiana"

Un riconoscimento che sa di ritorno a casa, il suggello istituzionale a un legame artistico e umano lungo una vita. Massimiliano Gallo entra ufficialmente nel consiglio di amministrazione della Fondazione Eduardo De Filippo, subentrando ad Alfredo Balsamo, giunto alla naturale scadenza del mandato.

La designazione porta la firma del presidente della Regione Campania, Roberto Fico, su proposta dell’assessore alla Cultura Onofrio Cutaia. Una scelta che punta sull'eccellenza e sull'appartenenza autentica, individuando in Gallo un «attore di indiscusso valore artistico, profondamente radicato nella grande tradizione teatrale napoletana ed eduardiana».

L’emozione dell’attore Per l’interprete napoletano, questa nomina va ben oltre il prestigio del ruolo istituzionale, toccando le corde più intime della sua formazione. «È per me motivo di grande orgoglio e di profonda gioia questa nomina, legata all'amore viscerale che nutro per Eduardo, un gigante assoluto della cultura e del teatro», ha commentato a caldo Gallo. «La vivo con emozione e come la continuazione naturale di un percorso umano e artistico. L'ho incontrato varie volte nel corso della mia vita e oggi ho il privilegio di lavorare a stretto contatto con la Fondazione che a lui è intitolata: un presidio vivo che ne custodisce e rilancia l'opera, rielaborandola con passione e restituendola intatta alle nuove generazioni».

La visione della Regione L’ingresso di Gallo nel board dell'ente s'inserisce in una precisa strategia di Palazzo Santa Lucia volta a dare nuova linfa alle istituzioni culturali campane. Come sottolineato dall’assessore Onofrio Cutaia, la nomina «va in continuità con l'azione di rinnovamento delle governance degli enti culturali che la Giunta regionale sta portando avanti». Secondo Cutaia, Gallo non porterà nel Cda soltanto un enorme bagaglio di esperienza e sensibilità, ma «una dedizione autentica alla memoria e al futuro del nostro grande patrimonio teatrale. Siamo certi che il suo contributo sarà determinante per rafforzare la missione della Fondazione e dare un impulso di grande vitalità alla programmazione culturale e alla promozione del magistero eduardiano».

Una vita nel segno di Eduardo. Attore, regista e autore capace di attraversare con uguale maestria il palcoscenico, il grande schermo e la fiction televisiva – collezionando nel tempo molteplici Nastri d'Argento e premi alla carriera – Massimiliano Gallo ha intrecciato fin dagli esordi il proprio destino professionale con la drammaturgia di De Filippo.

Il battesimo risale al 1997, quando Carlo Giuffrè lo volle in Non ti pago, affidandogli appena un anno dopo l'indimenticabile ruolo di Nennillo in Natale in casa Cupiello. Da lì, un crescendo di prove d'autore che hanno attraversato decenni di storia teatrale e cinematografica: dalla potente rilettura de Il sindaco del Rione Sanità diretta da Mario Martone, fino al grande successo popolare e di critica della recente tetralogia televisiva firmata da Alessandro Gassmann e Luca Miniero, in cui Gallo ha brillato nei capolavori Filumena Marturano, Questi fantasmi! e Napoli milionaria!. Oggi, quel palcoscenico ideale si sposta dietro una scrivania, con l'obiettivo di far parlare ancora la voce eterna di Eduardo ai giovani di domani.