Accoltellato alla schiena ad Acerra: caccia ai due ladri di e-bike Un 32enne è stato ferito dopo aver riconosciuto due presunti ladri di e-bike

Un uomo di 32 anni è finito al pronto soccorso con una ferita d’arma bianca alla schiena al termine di una violenta colluttazione avvenuta nelle strade di Acerra. L'allarme è scattato poco fa presso la clinica Villa dei Fiori di Acerra, dove il trentaduenne si è presentato autonomamente per farsi medicare una lesione da taglio. Come da prassi in presenza di ferite compatibili con atti violenti, i sanitari hanno immediatamente allertato le forze dell'ordine. Sul posto sono intervenuti in pochi minuti i Carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Castello di Cisterna, che hanno avviato i primi rilievi e raccolto a caldo la testimonianza della vittima.

La pista dei furti di e-bike e l'agguato

Secondo una prima, sommaria ricostruzione, attualmente al vaglio degli inquirenti che mantengono il massimo riserbo per non compromettere l'esito delle indagini, il ferimento non sarebbe frutto di una rapina finita male, bensì di una spedizione punitiva o di una reazione violenta legata a recenti episodi criminali.

Il 32enne avrebbe infatti incrociato e riconosciuto due individui ritenuti gli autori materiali di alcuni furti di e-bike messi a segno nei giorni scorsi proprio nel territorio di Acerra. Dal riconoscimento al confronto fisico il passo è stato breve: ne è nata una concitata colluttazione durante la quale uno dei due aggressori ha estratto un coltello, sferrando un fendente che ha raggiunto l'uomo alle spalle prima che la coppia si dileguasse facendo perdere le proprie tracce.

Le condizioni della vittima e le indagini

Fortunatamente, la lama non ha leso organi vitali. Dopo le cure e gli accertamenti clinici del caso presso il presidio ospedaliero acerrano, il 32enne è stato dimesso con una prognosi di 5 giorni.

Resta ora sul tavolo degli investigatori dell'Arma il compito di riscontrare oggettivamente il racconto della vittima. I militari della compagnia di Castello di Cisterna stanno passando al setaccio i sistemi di videosorveglianza pubblici e privati della zona dell'aggressione, incrociando i dati con le denunce dei recenti furti di biciclette elettriche registrate in città. L'obiettivo è dare un nome e un volto ai due aggressori, che ora rischiano un'imputazione ben più grave del furto: lesioni personali aggravate dall'uso di arma da taglio.