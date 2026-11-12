Morte di Domenico. La mamma in tribunale: "E' arrivato il giorno" Al via a Napoli l’incidente probatorio sulla morte del bimbo al Monaldi

È il giorno della resa dei conti nelle aule di giustizia partenopee. Ha preso ufficialmente il via nell'aula 116 del Tribunale di Napoli l'incidente probatorio sulla tragica morte di Domenico Caliendo, il bambino di quasi due anni e mezzo deceduto lo scorso 21 febbraio all'ospedale Monaldi dopo un trapianto di cuore fallito. Un passaggio cruciale dell'inchiesta, coordinata dalla Procura di Napoli, che vede attualmente nove sanitari iscritti nel registro degli indagati (sette medici napoletani e due di Bolzano).

Il dolore e la determinazione della madre: «È arrivato il giorno»

Prima di varcare la soglia del Palazzo di Giustizia, Patrizia Mercolino, madre del piccolo Domenico, ha voluto compiere un gesto carico di significato recandosi al cimitero. «Stamattina sono stata da Domenico: gli ho detto che è arrivato il giorno», ha dichiarato con voce ferma ai cronisti presenti all'ingresso del tribunale. Un'attesa lunga mesi, segnata da un dolore composto ma implacabile: «Devo essere sincera, sono molto arrabbiata, però prevale la voglia di fare giustizia. Ho piena fiducia nel lavoro del mio avvocato e del medico legale, ora è tutto nelle loro mani».

Il cuore danneggiato e la perizia sui due organi

Il cuore dell'udienza odierna è l'esame e il controesame dei periti nominati dal Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) Mariano Sorrentino. L'accertamento tecnico irripetibile riguarda l'analisi comparata di due organi: il cuore nativo del piccolo Domenico e l'organo espiantato a Bolzano, giunto a Napoli irrimediabilmente compromesso a causa dell'errata conservazione nel ghiaccio secco. Una catena di errori fatali su cui l'accusa sta ricostruendo ogni singolo anello di responsabilità.

Il retroscena dell'inchiesta: «Fino a metà gennaio era ritrapiantabile»

A gettare una luce ancora più inquietante sulla gestione clinica del paziente sono i verbali delle sommarie informazioni raccolte nei giorni scorsi dal pubblico ministero Giuseppe Tittaferrante. Davanti agli inquirenti è comparsa Carmela Scarpati, l'anestesista che ha monitorato costantemente il bambino durante la degenza in terapia intensiva e il cui nome figurava nella ormai nota chat interna denominata "Eroi", acquisita agli atti dalla Procura. La testimonianza del medico delinea un quadro clinico inequivocabile fino alla metà di gennaio: nonostante fosse supportato dall'ossigenazione extracorporea (ECMO), il bambino non presentava complicanze neurologiche, epatiche, renali né focolai infettivi. I polmoni ventilavano correttamente, rendendo Domenico clinicamente idoneo a ricevere un secondo trapianto.

Il nodo del "Berlin Heart" e il crollo di febbraio

Nel corso dell'interrogatorio, la dottoressa Scarpati ha affrontato anche il tema del Berlin Heart (il cuore artificiale pediatrico). Secondo quanto ricostruito dai consulenti della famiglia Caliendo-Mercolino e confermato dalla stessa relazione dei periti del GIP, l'impianto di questo dispositivo avrebbe garantito al piccolo circa l'80% di possibilità di sopravvivenza in attesa di un nuovo organo. Tuttavia, l'opzione sarebbe stata scartata fin da subito dal primo operatore, Guido Oppido.

Il quadro clinico è poi precipitato irreversibilmente nel mese di febbraio. Proprio nella chat "Eroi", a metà febbraio, l'anestesista aveva manifestato l'intenzione di rassegnare le dimissioni: temeva infatti di essere designata in sala operatoria per un secondo tentativo di trapianto che, a suo giudizio, si stava ipotizzando quando ormai il fisico del bambino era compromesso da insufficienza epatica e renale, grave deficit respiratorio e, nelle ultime ore, da fatali scompensi emodinamici.