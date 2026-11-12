Controlli della polizia a Ponticelli: sei violazioni al codice della strada In azione il reparto prevenzione crimine Campania

La polizia ha effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nel quartiere Ponticelli. Gli agenti del commissariato Ponticelli, con il supporto del reparto prevenzione crimine Campania, dei Nibbio dell’ufficio prevenzione generale e soccorso Pubblico, unitamente a personale dell’Asl Napoli 1, hanno identificato 200 persone, di cui 66 con precedenti, controllato 91 veicoli, di cui 4 sottoposti a fermo/sequestro amministrativo, contestato 6 violazioni del codice della Strada e ritirato 2 carte di circolazione.