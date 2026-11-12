Aggredito brutalmente in strada: 20enne straniero arrestato per tentato omicidio Svolta nelle indagini della polizia ad Afragola

La polizia ha identificato e fermato un 20enne straniero gravemente indiziato del delitto di tentato omicidio.

I fatti sono avvenuti nella notte di lunedì scorso ad Afragola, ai danni di un uomo straniero brutalmente aggredito in strada. Sul punto gli agenti del commissariato di Afragola che hanno subito avviato l'attività investigativa.

Le indagini, infatti, condotte senza soluzione di continuità, hanno consentito di ricostruire la dinamica dei fatti e individuare, in tempi brevissimi, il 20enne che avrebbe colpito la vittima al torace cagionandole lesioni gravissime.

L'indagato è attualmente sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.