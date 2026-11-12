Napoli, "L’Oracolo di Delfo" di Camillo Miola esposto da oggi a Capodimonte Il dipinto della Collezione d’Arte dell’Ente, recuperato dai Carabinieri TPC, esposto in sala Causa

Da oggi L’Oracolo di Delfo di Camillo Miola, olio su tela del 1880 appartenente alla Collezione d’Arte della Città Metropolitana di Napoli, è esposto al Museo e Real Bosco di Capodimonte, nella sala Causa, all’interno del percorso della mostra “Napoli, tra i Borbone e la Belle Époque. Arte e impresa, nascita di una capitale moderna”, visitabile fino al 28 febbraio 2027.

La storia de “L’Oracolo di Delfo”

Quella dell’opera è una storia a lieto fine. Acquistato dalla Provincia di Napoli nel 1881 per 3500 lire e presente nei cataloghi dell’Ente fino al 1912, il dipinto fu trafugato e se ne persero le tracce nel secondo dopoguerra, fino a riapparire sul mercato antiquario americano e a entrare nelle collezioni del J. Paul Getty Museum di Los Angeles.

Individuato nel 2013 dal Comando Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale, è tornato in Italia nel febbraio 2023 grazie a una lunga azione investigativa e di cooperazione internazionale coordinata dalla Procura di Roma, che ha portato alla restituzione spontanea da parte del museo statunitense. Dopo la presentazione alla stampa nel febbraio 2025, alla presenza del sindaco metropolitano Gaetano Manfredi, il dipinto è stato esposto nelle sale di Santa Maria la Nova, nella sala dedicata ai dipinti ritrovati.

Collezione d’Arte della Città Metropolitana di Napoli

Le altre opere della Collezione d’Arte della Città Metropolitana di Napoli, una selezione di circa 40 opere, sono visitabili gratuitamente tutti i martedì e i giovedì, dalle ore 9:30 alle ore 14:30 nelle sale espositive del complesso di Santa Maria la Nova.

Quattro i nuclei tematici presenti nelle sale adiacenti la Sala del Coro, immediatamente successiva alla Sala del Consiglio: dalle opere ritrovate e recuperate che raccontano la grande pittura dell'Ottocento, alle suggestive vedute del Golfo partenopeo, dalle raffigurazioni della figura femminile nella pittura napoletana tra fine Ottocento e primo Novecento fino ai dipinti che raffigurano bambini e adolescenti, colti nella spensieratezza, nel gioco e nelle tenerezze tipiche dell'età dell'innocenza.