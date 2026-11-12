De Bruyne post Turchia-Belgio: «PSV? Vedremo cosa accadrà»

Tanti i dubbi sul futuro di Kevin De Bruyne al Napoli: il calciatore potrebbe lasciare il club azzurro già nella sessione invernale di calciomercato. Secondo le ultime voci degli esperti - tra cui Matteo Moretto e Fabrizio Romano - il PSV Eindhoven avrebbe contattato l'entourage del calciatore per raccogliere informazioni sulla sua disponibilità.
Il centrocampista belga ha parlato questa sera - 12 novembre 2026 - nel post gara di Turchia-Belgio, partita valevole per la Nations League, dopo aver anche messo a segno la rete dell'1-1. La sfida si è conclusa per 1-2 in favore della Nazionale belga.
De Bruyne non chiude al PSV: le sue parole
Nel post partita, il calciatore del Napoli ha risposto alla domanda del giornalista di VTM NEWS in merito alle voci che lo accostano alla squadra olandese. Di seguito le parole di Kevin De Bruyne:
«Ho ricevuto molti messaggi. Ho giocato bene per un'intera stagione, secondo il mio modo di pensare. Sono felice di essere in forma, di poter giocare tutte quelle partite. Vedremo cosa accadrà».
Dichiarazioni che non amplificano le voci, ma che non chiudono allo scenario di un futuro incerto.