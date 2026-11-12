Calciomercato Napoli, novità su Varela: Manna ha incontrato l'agente! Secondo Sky Sport il direttore sportivo del Napoli avrebbe incontrato l'agente di Varela

Il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, è a lavoro per agire attivamente nella sessione invernale di calciomercato. Sul taccuino del club azzurro sempra esserci il nome del centravanti del Monza, Gustavo Varela: attaccante classe 2005, attualmente capocannoniere in Serie A con 9 reti messe a segno.

«È un buon giocatore, ma noi adesso abbiamo Lucca, che è giovane e può ricoprire quella posizione. Il Napoli in questo momento è coperto. Poi vedremo, in base alle uscite, quello che succederà e faremo delle valutazioni. Sicuramente è un calciatore che sta facendo bene, con numeri importanti. Non penso che il Monza a gennaio voglia privarsi di un giocatore così, visto che lotta per la salvezza, e se lo farà sicuramente non lo regalerà», ha dichiarato nella giornata di ieri ai microfoni di Kiss Kiss Napoli, Giovanni Manna.

Varela nei radar del Napoli: Manna incontra l'agente

Secondo quanto riportato da Sky Sport, il direttore sportivo del Napoli ha incontrato Hector Peris, CEO dell'agenzia Leaderbrock che cura gli interessi di Gustavo Varela. L'incontro, che sarebbe avvenuto nelle scorse ore, avrebbe avuto ad oggetto più opportunità di mercato: alcuni profili della Liga, ma anche l'attaccante del Monza.

Resta da capire la volontà della società biancorossa, la cui intenzione sarebbe quella di trattenere Varela fino alla fine della stagione. Tanto dipenderà dalle offerte e dalle occasioni di mercato: l'incontro tra Manna e l'agente potrebbe aprire ad una possibile operazione.