Futuro De Bruyne, Romano conferma l'ipotesi PSV: le ultime sul belga Il PSV Eindhoven ha contattato l'entourage del calciatore belga

Il direttore sportivo della SSC Napoli, Giovanni Manna, ha parlato del mercato di gennaio nella lunga intervista rilasciata ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. «Il mercato di gennaio non è semplice, ma sicuramente abbiamo le idee chiare e cercheremo di migliorare, completare e compensare la rosa», queste le parole del DS.

L'obiettivo della società, quindi, sembra essere quello di investire nella sessione invernale di calciomercato per fornire a Massimiliano Allegri una rosa conforme alle sue richieste e competitiva per il finale di stagione. «Dobbiamo però arrivarci a gennaio: ci sono tante partite e dobbiamo affrontarle nel modo migliore, dando continuità alle prestazioni e ai risultati, così da poter valutare le cose con maggiore lucidità», ha anche detto Manna.

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De Bruyne via da Napoli? Le ultime

L'intenzione del Napoli sembrerebbe essere quella di proporsi attivamente sul mercato a gennaio. Questo inevitabilmente incide anche sul tema cessioni. Uno dei nomi più caldi delle ultime ore è quello di Kevin De Bruyne, per cui il PSV Eindhoven sembrerebbe aver manifestato un interesse concreto.

Secondo quanto raccontato da Matteo Moretto e Fabrizio Romano su YouTube, il club olandese si sarebbe già mosso contattando l'entourage del calciatore per raccogliere informazioni sulle condizioni economiche dell'operazione e sulla volontà del calciatore.

Una manifestazione di interesse che non si traduce in un affare concluso: resta da sondare e comprendere la disponibilità di Kevin De Bruyne.