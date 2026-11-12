Nola celebra i diritti dell’infanzia: spazio gioco, creatività e partecipazione Due giornate di spettacoli, laboratori ed esperienze educative

Due giornate per mettere al centro i bambini, i loro diritti e la loro capacità di immaginare il futuro. In occasione della Giornata internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, che ricorre il 20 novembre, il Comune di Nola, attraverso l’Assessorato alle Politiche Sociali, promuove un fine settimana di iniziative in programma sabato 21 e domenica 22 novembre 2026.

A sottolineare il valore dell’iniziativa è l’assessora alle Politiche Sociali del Comune di Nola, Florinda Aliperta, che dichiara:

«Celebrare la Giornata internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza significa anzitutto far conoscere questi diritti ai bambini, alle famiglie e all’intera comunità. È il principio richiamato dall’articolo 42 della Convenzione ONU, ratificata dall’Italia con la legge n. 176 del 1991, che impegna gli Stati a diffonderne la conoscenza tra gli adulti e i più piccoli. Come Amministrazione comunale vogliamo contribuire a questo obiettivo, attraverso esperienze accessibili e vicine alla vita dei bambini.

Le iniziative del 21 e 22 novembre nascono con questo intento: attraverso il gioco, il teatro e i laboratori creativi, vogliamo rendere i bambini protagonisti e dare concretezza al diritto al gioco e alla partecipazione alla vita culturale e artistica, riconosciuto dall’articolo 31 della Convenzione.

Altrettanto importante è il diritto all’ascolto, sancito dall’articolo 12. Invitare i bambini a immaginare la città che desiderano significa riconoscere il valore delle loro idee e assumersi, come adulti e amministratori, la responsabilità di tenerne conto.

Invito tutte le famiglie a partecipare a queste due giornate: conoscere i diritti è il primo passo per riconoscerli e rispettarli ogni giorno. Vogliamo una Nola in cui ogni bambino possa sentirsi accolto, ascoltato e libero di esprimersi».

Un appuntamento dedicato al gioco, alla creatività, all’ascolto e all’inclusione, pensato per offrire ai bambini e ai ragazzi da 0 a 17 anni occasioni di incontro, espressione e partecipazione. Due giornate durante le quali gli spazi della città diventeranno luoghi di scoperta, condivisione e crescita.

Sabato 21 novembre: la Villa Comunale si trasforma nel Paese delle Meraviglie

Il primo appuntamento è in programma sabato 21 novembre, dalle ore 10:30 alle 17:00, presso la Villa Comunale di Nola, con “Un giorno dedicato all’infanzia. Un viaggio straordinario alla ricerca della fantasia!”.

Un'intera giornata di laboratori creativi, fiabe animate, teatro di strada, giochi, musica e dolci sorprese, per accompagnare bambini e famiglie in un percorso tra immaginazione e divertimento.

Protagonista della giornata sarà lo spettacolo itinerante “Alice nel Paese delle Meraviglie”, che condurrà i partecipanti in un mondo fantastico attraverso quattro rappresentazioni, previste alle ore 10:30, 12:00, 14:30 e 16:00.

La partecipazione alle attività e agli spettacoli sarà gratuita con prenotazione obbligatoria. All'ingresso, previa esibizione della mail di conferma, a ciascun minore sarà consegnato un braccialetto per accedere alle attività prenotate, così da favorire un'organizzazione ordinata dei percorsi e limitare attese e affollamenti.

Domenica 22 novembre: i bambini immaginano la città del futuro

Domenica 22 novembre, dalle ore 10:00 alle 13:00, le iniziative proseguiranno in Villa Comunale con “Museo Itinera & Derive Urbane”, le attività a cura di APS MiQ – Movimentiamo il Quartiere, dedicate alla scoperta dello spazio pubblico come luogo di incontro, inclusione e partecipazione.

Con “Museo Itinera – La città ideale costruita dai bambini e dalle bambine”, i piccoli partecipanti saranno coinvolti in un percorso di installazioni ludico-didattiche dedicate ai valori dell'immaginazione, dell'uguaglianza, della sostenibilità, della collaborazione e dell'inclusione.

Il laboratorio “Derive urbane e visioni di città” prenderà invece avvio dalla lettura di “L'ammiraglio si è preso il cielo” e “Prima c'era il mare”. Attraverso momenti di ascolto, attività espressive e disegno, i bambini potranno dare forma alla propria idea di città, contribuendo alla realizzazione di elaborati condivisi.

Se le condizioni meteorologiche lo consentiranno, le attività si arricchiranno di disegni con i gessi sulla piazza e giochi della tradizione, come la campana.

Le esperienze saranno organizzate in tre turni orari: dalle 10:00 alle 11:00, dalle 11:00 alle 12:00 e dalle 12:00 alle 13:00.

La partecipazione alle attività e agli spettacoli sarà gratuita con prenotazione obbligatoria.

Un'occasione per promuovere i diritti e la partecipazione

Attraverso queste iniziative, l'Amministrazione comunale intende dare un significato concreto alla Giornata internazionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, riconoscendo il gioco, l'ascolto, la creatività e la partecipazione come elementi fondamentali per la crescita e il benessere dei più piccoli.

L'obiettivo è valorizzare il ruolo dei bambini e dei ragazzi all'interno della comunità, offrendo loro spazi in cui esprimere idee, costruire relazioni e sentirsi protagonisti della vita cittadina.

In questa prospettiva, il sindaco di Nola, Andrea Ruggiero, sottolinea:

«Una città cresce davvero quando sa prendersi cura dei suoi cittadini più piccoli, offrendo loro spazi, opportunità e attenzione. Celebrare la Giornata internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza significa richiamare una responsabilità che riguarda tutta la comunità: fare in modo che ogni bambino possa crescere in un ambiente sicuro, accogliente e capace di valorizzarne le potenzialità.

Le iniziative del 21 e 22 novembre rappresentano un’occasione per vivere insieme gli spazi della nostra città e riscoprirli attraverso la fantasia e lo sguardo dei bambini. Le loro idee e i loro desideri possono aiutarci a comprendere meglio come rendere Nola più vivibile e attenta alle esigenze di tutti.

Ringrazio l’assessore Florinda Aliperta e gli uffici comunali per il lavoro svolto nella preparazione di queste giornate. Invito le famiglie a partecipare: riconoscere ai bambini un posto centrale nella vita della comunità è un impegno che deve accompagnare ogni giorno le scelte della nostra Amministrazione».

Partecipazione gratuita: come prenotare

Tutte le attività sono rivolte ai minori da 0 a 17 anni e prevedono partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria.

Per partecipare è necessario inviare una mail all'indirizzo: giornatainfanzianola@gmail.com

Nell'oggetto occorre indicare la data prescelta: “Prenotazione 21 novembre” oppure “Prenotazione 22 novembre”.

Nel testo della mail dovranno essere riportati: Nome, cognome ed età del minore. Nome e cognome dell'accompagnatore. Numero di cellulare. Turno orario scelto e una seconda preferenza alternativa. La mail di conferma dovrà essere esibita all'ingresso per il ritiro del braccialetto ufficiale di accesso alle attività.

L'iniziativa è realizzata a valere sul finanziamento del Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri, finalizzato al potenziamento dei servizi socio-educativi territoriali e dei centri estivi.