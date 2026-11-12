Napoli, tribunale minori: uno sportello di ascolto per le vittime di reato Sottoscritto il protocollo d'intesa e inaugurazione

Si è tenuta quest’oggi, presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli, la sottoscrizione del protocollo d’intesa e la contestuale inaugurazione dello Sportello di ascolto per le vittime di reati commessi da minorenni, alla presenza del Prefetto di Napoli, Michele di Bari, e della Presidente della Corte d’Appello, Maria Rosaria Covelli.

L’iniziativa, convintamente perseguita dalla Presidente del Tribunale per i Minorenni, Paola Brunese, nasce con l’obiettivo di offrire sostegno alle vittime di reato, ai loro familiari e alle persone ad esse legate da vincoli affettivi, contribuendo anche a prevenire il rischio di vittimizzazione secondaria. Il servizio potrà inoltre favorire, ove ne ricorrano le condizioni, l’accesso a programmi di giustizia riparativa.

Grazie alla collaborazione tra i soggetti aderenti, lo Sportello mette a disposizione un servizio di orientamento e assistenza, facilitando l'accesso alle risorse sociali, educative, sociosanitarie, psicologiche e legali presenti nel distretto. Sono inoltre previsti percorsi personalizzati che tengano conto delle esperienze traumatiche, interventi domiciliari e attività finalizzate a favorire l'autonomia e la costruzione di un progetto di vita.

Il Prefetto Michele di Bari ha evidenziato il valore dell'iniziativa: «Il protocollo risponde a un bisogno concreto.

La vittima, silente, trova finalmente uno spazio nel quale esprimersi e confrontarsi. L'ascolto consente di accogliere il disagio, le inquietudini e le difficoltà della persona, attraverso un approccio multidisciplinare. Lo Sportello può diventare un luogo di pacificazione e serenità, capace di offrire un orizzonte di speranza. Un colloquio può salvare una vita. È uno strumento innovativo, una forza propulsiva per creare relazioni e favorire la comprensione reciproca. Oggi salutiamo un importante passo avanti della giurisdizione partenopea».

La Presidente della Corte d’Appello, Maria Rosaria Covelli, ha espresso «profondo apprezzamento per l’iniziativa della Presidente Paola Brunese, che ha saputo tradurre una visione innovativa in un progetto concreto».

«Il protocollo – ha sottolineato – esprime un metodo fondato sulla sinergia tra istituzioni e professionalità differenti, indispensabile per affrontare situazioni complesse che richiedono risposte articolate. Si tratta di un'esperienza che non trova precedenti negli altri Tribunali per i Minorenni e restituisce l'immagine di una giustizia che non si limita ad accertare le responsabilità, ma sa anche ascoltare e sostenere le vittime. È la applicazione concreta dei principi affermati dall'ordinamento europeo e nazionale, a partire dal dovere costituzionale di solidarietà. Promuovere una cultura della legalità significa anche riconoscere la centralità della persona offesa e fare della sua tutela un patrimonio condiviso».

La Presidente del Tribunale per i Minorenni di Napoli, Paola Brunese, ha ringraziato tutti i firmatari del Protocollo, ricordando di “aver fortemente voluto la realizzazione dello Sportello” sin dal suo arrivo nell’ufficio giudiziario minorile, quando ricopriva l’incarico di Sostituto Procuratore.

«È una risposta concreta ai bisogni del territorio – ha proseguito – rivolta a tutti i cittadini, con particolare attenzione alle nuove generazioni che, in un periodo complesso come quello attuale, possono attraversare momenti di difficoltà, di disorientamento o semplicemente avvertire l’esigenza di confrontarsi con professionisti di diverse discipline. Il servizio di ascolto viene attivato contestualmente al rinvio a giudizio dell’imputato e non riguarda la fase delle indagini preliminari. Sono convinta che questa iniziativa possa crescere nel tempo, ampliando le giornate di ricevimento e diventando un punto di riferimento stabile per la comunità».



Per l'Avvocatura sono intervenute Loredana Capocelli, che ha richiamato l'importanza “del lavoro quotidiano a sostegno dei minori e delle persone più vulnerabili” e Roberta Nobile, che ha definito l'iniziativa «un'occasione per dimostrare concretamente quanto le istituzioni siano al servizio della collettività».

Hanno sottoscritto il Protocollo:

Il Tribunale per i Minorenni di Napoli, rappresentato dalla Presidente Paola Brunese;

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli, rappresentato dalle avvocate Roberta Nobile e Loredana Capocelli;

L’Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni (USSM) di Napoli, rappresentato da Giuliana Cepollaro;

La Cooperativa Sociale Dedalus, rappresentata da Gaetana Castellaccio;

La Cooperativa Sociale Orsa Maggiore, rappresentata da Francesca D’Onofrio;

La Fondazione Pol.i.s., rappresentata da Enrico Tedesco;

L’Associazione Piano Terra, rappresentata da Rossella Mancino;

La Fondazione EOS, rappresentata da Domenico Costantino;

L’Ordine degli Psicologi della Campania, rappresentato da Giuseppina Liguori.