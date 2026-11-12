Aeroporti. Ferrante: Capodichino lavori spediti e nei tempi Uno scalo strategico per la Campania e per tutto il Paese

“I lavori di riqualificazione dell’aeroporto di Napoli Capodichino procedono spediti e nel pieno rispetto del cronoprogramma.

È un segnale importante: si tratta di uno scalo strategico per la Campania e per tutto il Paese, che deve poter tornare operativo nel più breve tempo possibile. Come Mit stiamo seguendo ogni fase degli interventi per garantire il rispetto delle tempistiche previste e per restituire ai cittadini un’infrastruttura rinnovata e adeguata alle crescenti esigenze del traffico aereo”. Lo dichiara il Sottosegretario di Stato al Mit, Tullio Ferrante di Forza Italia, a margine di una riunione con la Direzione generale Aeroporti del Ministero e con Enac.

“Il confronto ha confermato l’efficacia del coordinamento tra tutti i soggetti coinvolti e - aggiunge - la capacità di portare avanti un intervento complesso, assicurando continuità alle attività e attenzione alle esigenze del territorio.

I lavori hanno già raggiunto uno stato di avanzamento pari circa al 50%, con la parte relativa ai raccordi sostanzialmente completata, la conclusione delle procedure per l’agibilità prevista tra il 25 e il 26 novembre e la riapertura confermata per il primo dicembre. Si tratta di un passaggio importante per il futuro di Capodichino, chiamato a rispondere a una domanda in continua espansione e a mantenere standard infrastrutturali e operativi adeguati al proprio ruolo nel panorama nazionale. La modernizzazione dello scalo si inserisce in una strategia che deve necessariamente avere una prospettiva più ampia: i limiti strutturali di Capodichino impongono infatti di ripensare l’organizzazione complessiva dell’offerta aeroportuale regionale in un’ottica di sistema, come previsto dal Piano Nazionale Aeroporti. L’obiettivo è lavorare affinché Napoli, Salerno e, in prospettiva, anche Grazzanise, possano sviluppare una piena complementarità, valorizzando le rispettive caratteristiche e potenzialità.

L’aeroporto Costa d’Amalfi e del Cilento, in questa fase dei lavori a Capodichino, ha dimostrato tutte le proprie potenzialità: sono stati operati 283 voli, dei quali 164 nazionali e 119 esteri, con 29.1146 passeggeri totali, senza alcuna criticità anche rispetto ai controlli sicurezza, nel rispetto del limite dei 2 voli l’ora. Per rilanciare la competitività della Campania è indispensabile realizzare una rete integrata, in grado di distribuire in maniera più equilibrata il traffico, ampliare la capacità complessiva e intercettare nuovi flussi di passeggeri.

Collegamenti efficienti significano maggiore attrattività turistica, nuove opportunità per le attività produttive e migliori condizioni per la mobilità di cittadini e imprese. Continueremo a sostenere questo percorso, attraverso il coordinamento costante con gli enti competenti e - conclude il Sottosegretario - una programmazione capace di accompagnare la crescita del territorio”