Nappi: "Il Governo nazionale mantiene gli impegni, la Regione no" Decreto Campi Flegrei

"Il Governo nazionale mantiene l’ennesimo impegno con un provvedimento che prevede un miliardo di euro di interventi sul patrimonio edilizio pubblico e privato nei Campi Flegrei.

Questa la differenza tra un Esecutivo che agisce in maniera efficace, e la Regione Campania che, in tutti questi mesi, ha saputo dare soltanto insufficienti e tardive risposte ai cittadini.

Interventi quasi pari a zero da parte di Palazzo Santa Lucia anche sul versante della mappatura e del monitoraggio sulla staticità degli edifici, per non parlare dell’elemosina di appena un milione di euro di stanziamento per i primi aiuti alla popolazione colpita dal sisma del 31 luglio scorso, e, in generale, dell’inesistente pianificazione per provare a far fronte all’emergenza.

Dai sinistri solo critiche a prescindere per nascondere il proprio immobilismo, solo responsabilità e incombenze scaricate sul Governo che, però, anche questa volta ha risposto con i fatti". Lo afferma Severino Nappi, vice coordinatore della Lega in Campania e componente del Consiglio Federale della Lega.