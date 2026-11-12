Nappi: "Il Governo nazionale mantiene gli impegni, la Regione no"

"Il Governo nazionale mantiene l’ennesimo impegno con un provvedimento che prevede un miliardo di euro di interventi sul patrimonio edilizio pubblico e privato nei Campi Flegrei.
Questa la differenza tra un Esecutivo che agisce in maniera efficace, e la Regione Campania che, in tutti questi mesi, ha saputo dare soltanto insufficienti e tardive risposte ai cittadini.
Interventi quasi pari a zero da parte di Palazzo Santa Lucia anche sul versante della mappatura e del monitoraggio sulla staticità degli edifici, per non parlare dell’elemosina di appena un milione di euro di stanziamento per i primi aiuti alla popolazione colpita dal sisma del 31 luglio scorso, e, in generale, dell’inesistente pianificazione per provare a far fronte all’emergenza.
Dai sinistri solo critiche a prescindere per nascondere il proprio immobilismo, solo responsabilità e incombenze scaricate sul Governo che, però, anche questa volta ha risposto con i fatti". Lo afferma Severino Nappi, vice coordinatore della Lega in Campania e componente del Consiglio Federale della Lega.