Da Palazzo Chigi: prestigioso patrocinio al "Premio Penisola Sorrentina" L'ultima iniziativa dell'anno dedicata a San Francesco e Benedetto Croce

La Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha concesso il patrocinio al Premio Penisola Sorrentina, con autorizzazione all'utilizzo del logo istituzionale, per il proprio percorso di iniziative culturali, organizzate durante l’anno.

Il riconoscimento si inserisce in una progettualità che negli anni ha sviluppato format originali di ricerca e divulgazione, mettendo in relazione linguaggi artistici, storia, pensiero e identità nazionale.

L'annuncio è stato dato dal direttore del Premio, Mario Esposito, dal palco del Teatro Tasso di Sorrento, durante la cerimonia della XXXI edizione dei Premi Penisola Sorrentina, che ha visto premiati Gianni Amelio, Manuela Cacciamani, amministratore delegato di Cinecittà, Gianluca Guidi, Marco Leonardi, Silvia Salemi e Marco Ferradini.

L'ultimo evento, un confronto tra Benedetto Croce e San Francesco D'assisi

Il calendario 2026 si concluderà a dicembre, nella prestigiosa sede della Fondazione Banco di Napoli, con «Dialogo (im)possibile - Croce e Francesco: le forme dello spirito. Cultura, Poesia e Vita».

L'iniziativa, realizzata in sinergia con il Master di drammaturgia e cinematografia dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, Dipartimento di Studi Umanistici, proporrà una conferenza-reading costruita intorno al confronto tra Benedetto Croce e Francesco d'Assisi, nell'anno del 160° anniversario della nascita del filosofo e dell'ottavo centenario della morte del Santo.

Non una semplice comparazione tra due figure, ma un percorso scientifico e divulgativo attraverso testi e temi quali libertà, poesia, fraternità, coscienza morale e storia. Due esperienze lontane nel tempo, messe in dialogo per interrogare le forme attraverso cui l'uomo dà significato alla propria esistenza.

L'appuntamento concluderà il ciclo delle manifestazioni speciali promosse dal XXXI Premio Penisola Sorrentina nel 2026, con il sostegno della Regione Campania, nell'ambito del Piano Cultura 2026, e del Ministero della Cultura Dg Spettacolo dal vivo, e con il patrocinio del Comitato nazionale per le celebrazioni dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi.

Il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri rappresenta un riconoscimento istituzionale che si colloca nel solco di un raffinato percorso di ricerca e produzione culturale del Premio, caratterizzato dall'originalità dei contenuti e dalla sperimentazione di nuove modalità di racconto, e interpretazione del patrimonio storico, civile e spirituale italiano.