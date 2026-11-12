Vomero, biblioteca Croce: sette anni di oblio La riflessione di Gennaro Capodanno

di Gennaro Capodanno

Dopo oltre sette anni di chiusura e tante proteste, finalmente sono iniziati i lavori per riportare la biblioteca comunale Benedetto Croce nei locali del polifunzionale di via Morghen 84. Accogliamo positivamente questa notizia, ma con la prudenza che una vicenda tanto lunga e tormentata impone. Festeggeremo davvero soltanto quando i cittadini potranno tornare a usufruire di tutti i servizi offerti da una biblioteca, consultare i libri e utilizzare gli spazi di lettura.

Secondo gli ultimi aggiornamenti, diffusi dalla municipalità collinare, i lavori, iniziati in questi giorni, dovrebbero terminare "verso fine febbraio" senza che però s'indichi un termine preciso nonostante si tratti di un appalto per lavori pubblici.

Un intervento atteso, che arriva dopo l’approvazione di un atto di indirizzo della commissione cultura volto a superare i ritardi e a sollecitare l’apertura del cantiere, e dopo tante proteste e petizioni di cittadini e comitati. È un segnale che non sottovalutiamo ma che deve tradursi immediatamente in fatti. Bisogna pubblicizzare un cronoprogramma che non solo si riferisca ai lavori, con l'esatto termine previsto, ma anche quando avverrà l'effettivo trasferimento di libri e suppellettili e infine la riapertura al pubblico della stessa biblioteca, attività queste ultime che potrebbero richiedere più tempo degli stessi lavori.

Il trasferimento riguarda i locali al piano terra del complesso di via Morghen 84, già utilizzati in passato dalla biblioteca e successivamente concessi alla fondazione De Martino, che li occupava del 2009 senza che però fosse stato mai sottoscritto alcun contratto d'uso, cosa che si scoprì solo dopo diverso tempo, liberando i locali agli inizi del 2024, circa tre anni fa, quando già si poteva e si doveva avviare il trasferimento.

La necessità di tale trasferimento era stata individuata dopo la chiusura dei locali interrati di via De Mura, ritenuti inidonei per una biblioteca, cosa peraltro che era presumibilmente nota sin da quando si era deciso di trasferirla in un cantinato, in locali scarsamente arieggiati e illuminati. Il quadro illustrato nelle comunicazioni che si sono succedute solo di recente, dopo numerose richieste e proteste, riferiva dell’approvazione, avvenuta già nella primavera scorsa, dei progetti esecutivi per un importo di circa 322mila euro, destinati al recupero degli ambienti e alla realizzazione di una nuova sala lettura coperta nel patio.

L’avvio degli interventi, inizialmente previsto per aprile, è però slittato, senza che siano mai chiariti i motivi di quest'ennesimo rinvio, arrivando a fine ottobre quando è arrivata la comunicazione di prossima partenza. Dunque non si tratta di un intervento che partiva da zero. Vi erano un progetto e risorse individuate. Per questo è legittimo chiedere quali siano state le ragioni che hanno determinato lo slittamento di ben sei mesi, da aprile a ottobre e quali misure saranno adottate per evitare ulteriori rinvii nelle fasi successive, il cui cronoprogramma comunque al momento non è stato ancora reso noto. La trasparenza serve anche a ricostruire la fiducia dei cittadini e a rendere verificabili gli impegni assunti. Di certo la notizia dell’avvio dei lavori, pur importante, non può far dimenticare la durata della chiusura e le conseguenze sulla vita culturale del quartiere.

Peraltro non vorremmo ritrovarci, concluso il cantiere, davanti a una nuova attesa per arredi, sistemazione dei libri, personale o altri adempimenti necessari all’apertura. Questi aspetti devono essere affrontati per tempo. Il nostro auspicio è che questa sia davvero la svolta attesa ma chiediamo certezze. Dopo tanti anni non possiamo affidarci soltanto alle rassicurazioni.

Continueremo a seguire l’evoluzione della vicenda, sollecitando risposte ogni volta che sarà necessario. La biblioteca Benedetto Croce deve tornare a essere un servizio vivo, accessibile e continuativo, non un progetto che passa da un rinvio all’altro. Gli oltre sette anni trascorsi dalla sua chiusura rappresentano un tempo enorme. Per un ragazzo coincidono con un intero percorso scolastico trascorso senza poter usufruire di questo servizio pubblico nel proprio quartiere.

Studenti, lettori, persone anziane e famiglie hanno atteso una risposta che non avrebbe dovuto richiedere tempi così lunghi. Una biblioteca non è un deposito di volumi e non è neppure soltanto un insieme di tavoli per studiare. È un luogo nel quale si accede liberamente alla conoscenza, s'incontrano persone, si realizzano incontri e manifestazioni, si costruiscono opportunità. La sua assenza impoverisce la vita collettiva.

Restituirla al territorio significa recuperare uno spazio di partecipazione e di crescita, non semplicemente riaprire una porta.